Центральный Банк разрабатывает идею страхования при посещении общественных мест.

Центробанк вводит новую систему страхования общественных заведений

0:50 Your browser does not support the audio element. Страхование

Банк России разрабатывает обязательное страхование посетителей публичных мест, что стало особенно актуально после трагедии в Красногорске.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuba is licensed under CC BY 3.0

Предполагается, что страховая ответственность должна затронуть большие мероприятия с сотнями или тысячами посетителей. Тема обязательного страхования обсуждается уже некоторое время, но после недавних событий 22 марта в Подмосковье стали выдвигаться конкретные методы страховки. Основной сложностью является определение четких условий и случаев, когда обязательно должна быть выплачена страховка.

Можно адаптировать опыт обязательного страхования опасных объектов для этого направления.

Разработчики законопроекта о страховании общественных мероприятий предполагают, что если объект не сможет найти страховщика, он должен будет прекратить свою деятельность.