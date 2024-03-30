Центральный Банк разрабатывает идею страхования при посещении общественных мест.

Банк России разрабатывает обязательное страхование посетителей публичных мест, что стало особенно актуально после трагедии в Красногорске.
Предполагается, что страховая ответственность должна затронуть большие мероприятия с сотнями или тысячами посетителей. Тема обязательного страхования обсуждается уже некоторое время, но после недавних событий 22 марта в Подмосковье стали выдвигаться конкретные методы страховки. Основной сложностью является определение четких условий и случаев, когда обязательно должна быть выплачена страховка.
Можно адаптировать опыт обязательного страхования опасных объектов для этого направления.
Разработчики законопроекта о страховании общественных мероприятий предполагают, что если объект не сможет найти страховщика, он должен будет прекратить свою деятельность.
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