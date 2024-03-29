Bloomberg оценил убытки страховых компаний в США на $3 млрд из-за обрушения моста в Балтиморе

Обрушение моста в Балтиморе привело к риску кризиса на рынке страхования в США

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Обрушение моста в Балтиморе привело к резкому росту убытков логистических компаний и их страховых контрагентов.

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Аналитики Barclays считают, что наиболее подвержены риску страховщики лондонского рынка Lloyd's. Ущерб мосту может обойтись страховым компаниям в $1,2 млрд, а потенциальные выплаты за пострадавших могут составить от $350 млн до $700 млн. Сумма за перебои в работе одного из крупнейших портов на восточном побережье США пока не определена. Инцидент может стать серьезным страховым случаем, особенно для морского страхового рынка. Риски будут распределены между различными страховщиками, так как полис подразумевал участие синдиката перестраховщиков под руководством AXA XL. Значительная роль компаний с лондонского рынка Lloyd's может сделать относительно более уязвимыми небольших лондонских перестраховщиков.

Таким образом, если федеральное правительство не вмешается в ситуацию, то нарушение транспортной логистики Восточного побережья может ускорить нарастание кризисных явлений в экономике США.