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HeadHunter составил список вакансий и зарплат в сфере страхования в России. Всего актуальны более 6 000 позиций

На сайте HeadHunter опубликовано более 6 000 вакансий в сфере страхования

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Страхование

На сайте HeadHunter в марте 2024 года представлено более 6 000 вакансий для специалистов в сфере страхования в России.

На сайте HeadHunter опубликовано более 6 000 вакансий в сфере страхования
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Карли Клосс

Из 6 000 вакансий почти 1 400 - это позиции для менеджеров по продажам страховок и по работе с клиентами, более 370 вакансий для страховых агентов и более 260 вакансий для руководителей отдела продаж страховых компаний. Лидерами по количеству вакансий в сфере страхования являются Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. При этом уровень зарплаты почти в 500 вакансий начинается от 150 тысяч рублей.

Рост числа вакансий и высокий уровень зарплат свидетельствуют о положительной динамике развития страховой сферы

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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