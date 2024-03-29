HeadHunter составил список вакансий и зарплат в сфере страхования в России. Всего актуальны более 6 000 позиций

На сайте HeadHunter в марте 2024 года представлено более 6 000 вакансий для специалистов в сфере страхования в России.
Из 6 000 вакансий почти 1 400 - это позиции для менеджеров по продажам страховок и по работе с клиентами, более 370 вакансий для страховых агентов и более 260 вакансий для руководителей отдела продаж страховых компаний. Лидерами по количеству вакансий в сфере страхования являются Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. При этом уровень зарплаты почти в 500 вакансий начинается от 150 тысяч рублей.
Рост числа вакансий и высокий уровень зарплат свидетельствуют о положительной динамике развития страховой сферы
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