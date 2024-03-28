Страховщики во Франции потерпели убытки в размере 6,5 млрд евро из-за стихийных бедствий в 2023 году

Климатические катастрофы во Франции: страховые выплаты превысили €6.5 млрд в прошлом году

1:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году стихийные бедствия во Франции принесли страховым компаниям убытки в размере 6,5 миллиарда евро, как сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на руководителя Федерации французских страховщиков (France Assureurs) Флоранс Люстман.

Фото: flickr.com by Eric Chan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Страховые убытки от климатических катастроф достигли 6,5 миллиарда евро в 2023 году", — передает агентство.

Флоранс Люстман отметила, что сейчас наблюдается явное увеличение масштабов климатических рисков. Прошлый год стал третьим по величине ущерба от стихийных бедствий с 1999 года, как указано в материале.

Согласно ее словам, с 2000 по 2008 год среднегодовая нагрузка на страховые компании составляла 2,7 миллиарда евро, а с 2010 по 2019 годы этот показатель вырос до 3,7 миллиарда евро.

В 2023 году во Франции произошло несколько стихийных бедствий. Среди них было 15 случаев сильных ветров с порывами более 150 километров в час и 14 случаев наводнений, в результате которых в более чем 15 населенных пунктах был объявлен режим природной катастрофы.

Кроме того, в прошлом году по Франции прошли несколько сильных штормов, в результате чего было подано 517 тысяч заявлений о компенсации ущерба на общую сумму 1,6 миллиарда евро.