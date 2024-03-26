Ozon триумфально возвращается на российский рынок страхования с новым топ-менеджером

Компания Ozon возвращается на российский рынок страхования. Об этом сообщает Агентство страховых новостей.
Ozon намерен создать широкий пул страховых сервисов как для покупателей, так и для продавцов и владельцев ПВЗ, заявили в компании.
В частности, предприниматели смогут страховать собственные риски и больше зарабатывать, продавая страховку, а покупателям предложат различные страховые продукты, в том числе для товаров из других стран.
Известно, что страховой блок Ozon возглавил Денис Гаврилов, в прошлом возглавлявший "Росбанк Страхование".
При этом ранее Ozon уже оказывал посреднические услуги для продажи ОСАГО, страхования от несчастных случаев, однако сейчас соответствующего раздела на сайте сервиса нет, возможно, он обновляется.
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