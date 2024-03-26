Ozon триумфально возвращается на российский рынок страхования с новым топ-менеджером

Страховой блок Ozon возглавил экс-директор "Росбанк Страхования" Денис Гаврилов

0:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания Ozon возвращается на российский рынок страхования. Об этом сообщает Агентство страховых новостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Mayyskiyysergeyy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ozon намерен создать широкий пул страховых сервисов как для покупателей, так и для продавцов и владельцев ПВЗ, заявили в компании.

В частности, предприниматели смогут страховать собственные риски и больше зарабатывать, продавая страховку, а покупателям предложат различные страховые продукты, в том числе для товаров из других стран.

Известно, что страховой блок Ozon возглавил Денис Гаврилов, в прошлом возглавлявший "Росбанк Страхование".

При этом ранее Ozon уже оказывал посреднические услуги для продажи ОСАГО, страхования от несчастных случаев, однако сейчас соответствующего раздела на сайте сервиса нет, возможно, он обновляется.