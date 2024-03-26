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Ozon триумфально возвращается на российский рынок страхования с новым топ-менеджером

Страховой блок Ozon возглавил экс-директор "Росбанк Страхования" Денис Гаврилов

0:48
Страхование

Компания Ozon возвращается на российский рынок страхования. Об этом сообщает Агентство страховых новостей.

Страховой блок Ozon возглавил экс-директор "Росбанк Страхования" Денис Гаврилов
Фото: commons.wikimedia.org by Mayyskiyysergeyy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ozon намерен создать широкий пул страховых сервисов как для покупателей, так и для продавцов и владельцев ПВЗ, заявили в компании.

В частности, предприниматели смогут страховать собственные риски и больше зарабатывать, продавая страховку, а покупателям предложат различные страховые продукты, в том числе для товаров из других стран.

Известно, что страховой блок Ozon возглавил Денис Гаврилов, в прошлом возглавлявший "Росбанк Страхование".

При этом ранее Ozon уже оказывал посреднические услуги для продажи ОСАГО, страхования от несчастных случаев, однако сейчас соответствующего раздела на сайте сервиса нет, возможно, он обновляется.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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