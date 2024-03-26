Страховщик назвал "невезучие" имена автовладельцев: уних чаще других угоняют машины по каско

Автовладельцы с именами Денис, Марина и Игорь становятся жертвами угона чаще других. Об этом АСН рассказала СК "Согласие" по данным двух последних лет.
Первое место заняли Денисы (0,1286%) — у них крали машины чаще всего. На втором месте — Марины (0,0697%), а "бронзу" взяли Игори (0,0526%).
Пятерку замыкают Ирины (0,0525%) и Алексеи (0,0496%). При этом у женщин чаще угоняют автомобили, чем у мужчин: 0,0308% против 0,0296%.
В других страховых компаниях статистика может быть иной, подчеркивают в "Согласии".
"Чем более автомобиль угоняем, тем дороже будет стоить полис", — рассказал страховщик.
Чтобы снизить стоимость страхования от угона, нужно установить качественную радиоэлектронную противоугонную систему. Тогда при расчете цены полиса страховая компания будет использовать пониженные коэффициенты, посоветовали в "Согласии".
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