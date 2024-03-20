Какие дополнительные опции к базовой страховке путешественника стоит приобрести

Эксперт рассказал, какие дополнительные опции к полису ВЗР стоит купить

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Издание "Банки.ру" рассказало подробнее о страховке ВЗР (выезжающего за границу). Многие приобретают ее базовый вариант. Однако теперь доступно большое количество дополнительных опций. Например, страховку багажа, страховку от невыезда, задержки рейса.

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Даже туристы могут отдельно застраховаться от опоздания на стыковочный рейс, что нередко является следствием задержки первого рейса, утраты документов. В полис можно добавить юридическую помощь заграницей. Клиент может сам решать, какую опцию добавить.

Эксперт подробнее рассказал о страховании именно от невыезда, так как такие ситуации происходят часто. Вы сможете уменьшить финансовые потери, если вам отказали в выдаче визы, при заболевании или травме. Этот страховой случай относится и к самому путешественнику, и к близким родственникам.

Также страховщики признают страховым случаем затопление, пожар, стихийное бедствие, призыв в армию или принятие участия в судебном процессе. Главное, подтвердить страховой случай при помощи документов.