Какие дополнительные опции к базовой страховке путешественника стоит приобрести

Издание "Банки.ру" рассказало подробнее о страховке ВЗР (выезжающего за границу). Многие приобретают ее базовый вариант. Однако теперь доступно большое количество дополнительных опций. Например, страховку багажа, страховку от невыезда, задержки рейса.
Даже туристы могут отдельно застраховаться от опоздания на стыковочный рейс, что нередко является следствием задержки первого рейса, утраты документов. В полис можно добавить юридическую помощь заграницей. Клиент может сам решать, какую опцию добавить.
Эксперт подробнее рассказал о страховании именно от невыезда, так как такие ситуации происходят часто. Вы сможете уменьшить финансовые потери, если вам отказали в выдаче визы, при заболевании или травме. Этот страховой случай относится и к самому путешественнику, и к близким родственникам.
Также страховщики признают страховым случаем затопление, пожар, стихийное бедствие, призыв в армию или принятие участия в судебном процессе. Главное, подтвердить страховой случай при помощи документов.
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