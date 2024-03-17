Страховщики США возомнили себя "Большим братом" и устроили тайную слежку за автовладельцами

"Известия": Автовладельцы в США подняли скандал из-за системы круглосуточного слежения

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Автовладельцы в США подняли скандал, обнаружив, что страховые компании ведут за ними круглосуточную слежку с помощью различных параметров вождения. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на расследование американской журналистки.

Фото: dvidshub.net= by Айзек Ибарра is licensed under public domain

Как выяснило издание, машины сами тайно считывают эти сведения, после чего отправляют их страховщикам. Причем такую практику страховые компании используют уже давно, подчеркивают "Известия".

"Они собирают всю информацию о вашем стиле вождения: насколько быстро вы водите, как быстро ускоряетесь, часто ли перестраиваетесь, соблюдаете ли дистанцию. Все это стекается напрямую в аналитическую компанию, с которой они сотрудничают, и никто об этом не знает!" — рассказала автор журналистского расследования Кашмир Хилл.

О том, что страховщики следят за владельцами авто, журналистка узнала случайно. По долгу службы она посещала конференцию в одном из автоконцернов, где и услышала шокирующую информацию. У Хилл ушло около года, чтобы добыть сведения о системе слежки, но детали она пока хранит в тайне.

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