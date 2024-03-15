Страхование ответственности изменится из-за искусственного интеллекта

Регулирование искусственного интеллекта изменит страхование ответственности

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

В связи с активным развитием искусственного интеллекта и связанным с ним регулированием необходимо будет пересмотреть полисы страхования ответственности и создать новые страховки, которые будут ориентированы на ИИ. Об этом рассказали эксперты страхового рынка, пишет Allinsurance.

Фото: publicdomainpictures.net

Массовое использование ИИ, особенно в услугах и продуктах, приводит к вопросу, кто будет нести ответственность, если ИИ причинит физический вред или же материальный ущерб. Скорее всего, изменения коснутся страхования ответственности за качество продукции и страхование профессиональной ответственности.

"Я вижу необходимость взглянуть на ИИ с точки зрения ответственности за качество продукции и профессиональной ответственности и начать внедрять инновации, чтобы можно было решать проблемы, связанные с ИИ, и чтобы между этими двумя продуктами не было серых зон", — сказала эксперт Лиза Уильямс.

Она отметила, что специалистам нужно будет разработать либо новый полис страхования для ответственности за ИИ, либо соединить уже существующие полисы и привести их к стандартам.