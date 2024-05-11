Не допускайте примерзания: эти простые ошибки с ручным тормозом могут привести к дорогостоящему ремонту

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Правильное использование ручного тормоза: советы для безопасной парковки и продления

1:17
Авто

Ручной тормоз служит для фиксации автомобиля на месте, а также для резервного торможения при отказе основной системы. Он особенно полезен при стоянке на подъёме, неровной поверхности и в целях разгрузки автоматической трансмиссии.

Правильное использование ручного тормоза: советы для безопасной парковки и продления
Фото: Wikipedia by Ballista is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако неправильное использование ручного тормоза может привести к серьезным проблемам, таким как примерзание тормозных колодок к дискам или барабанам после езды по снегу, лужам или в условиях ледяного дождя. Это происходит из-за гигроскопичности материала колодок, впитывающего влагу, которая при низкой температуре склеивает тормоза. После длительной стоянки в таких условиях колеса могут заклинить и не отпускаться.

Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется не использовать ручной тормоз сразу после езды по глубоким сугробам, а дать машине оттаять в теплом гараже. После езды по лужам лучше использовать колёсные упоры. Важно также регулярно проверять состояние троса и кожуха ручника, чтобы избежать их заклинивания и ржавления.

Эти меры помогут поддерживать исправность ручного тормоза, его эффективную работу, обеспечивая безопасность на дороге и продлевая срок службы автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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