Не допускайте примерзания: эти простые ошибки с ручным тормозом могут привести к дорогостоящему ремонту

Правильное использование ручного тормоза: советы для безопасной парковки и продления

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Ручной тормоз служит для фиксации автомобиля на месте, а также для резервного торможения при отказе основной системы. Он особенно полезен при стоянке на подъёме, неровной поверхности и в целях разгрузки автоматической трансмиссии.

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Однако неправильное использование ручного тормоза может привести к серьезным проблемам, таким как примерзание тормозных колодок к дискам или барабанам после езды по снегу, лужам или в условиях ледяного дождя. Это происходит из-за гигроскопичности материала колодок, впитывающего влагу, которая при низкой температуре склеивает тормоза. После длительной стоянки в таких условиях колеса могут заклинить и не отпускаться.

Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется не использовать ручной тормоз сразу после езды по глубоким сугробам, а дать машине оттаять в теплом гараже. После езды по лужам лучше использовать колёсные упоры. Важно также регулярно проверять состояние троса и кожуха ручника, чтобы избежать их заклинивания и ржавления.

Эти меры помогут поддерживать исправность ручного тормоза, его эффективную работу, обеспечивая безопасность на дороге и продлевая срок службы автомобиля.