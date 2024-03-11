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"Ингосстрах " заявил, что страховой рынок полностью перестроился на страхование китайского автопрома

"Коммерсантъ": китайские автомобили поддержали страховщиков в Санкт-Петербурге

1:46
Страхование

Рынок автомобильного страхования в Санкт-Петербурге в 2023 году показал серьезный рост количества застрахованных машин китайского и российского производства — в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом, сообщил "Коммерсанту" филиал СК "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге.

"Коммерсантъ": китайские автомобили поддержали страховщиков в Санкт-Петербурге
Фото: wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Страховщик назвал практически полное замещение в продаже новых транспортных средств автомобилями китайскими производителями самой яркой тенденцией в части розничного бизнеса.

"Страховой рынок адаптировался и перестроился на страхование китайского автопрома", — сказал директор филиала.

Сообщается, что в 2023 году в компании было застраховано более 67 тысяч "китайцев" и российских авто. Прирост застрахованных Geely составил более 400%, Haval — 300%, Chery — 140%, Exeed — 139%. Некоторые марки появились в базе "Ингосстраха" впервые — Omoda, Jetour, Tank.

Среди отечественных авто в 2023 году чаще всего страховали марки Lada и "Москвич". Лидирует Lada — прирост застрахованных авто этой марки составил 112% по сравнению с 2022 годом.

Представитель страховщика добавил, что по китайским и российским авто в "Ингосстрахе" было зарегистрировано более 9 тысяч заявлений об убытках, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Больше всего обращений поступило от владельцев Lada, Haval, Chery и Geely. Компания сообщает, что урегулировала более 6 тысяч убытков.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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