"Обманом выманили более 40 млн". Вкладчики Сбера пожаловались президенту РФ и Центробанку на мисселинг со стороны банка

Более 70 обладателей страхового полиса "Семейный актив" и "СмартПолис" направили коллективное письмо в администрацию Президента РФ Владимира Путина и Центробанк с жалобой на мисселинг со стороны Сбера. Об этом сообщает АСН.
Недовольные клиенты Сбера требуют вернуть деньги по указанным полисам, ссылаясь на то, что менеджеры при продаже ввели их в заблуждение. В результате вкладчики вынуждены платить непомерные ежегодные суммы. Расторгнуть договор, как оказалось, в первые три года нельзя, так как в этом случае все выплаченные суммы банк оставляет себе.
Некоторым категориям граждан Сбер идет навстречу и возвращает деньги, в том числе пенсионерам и инвалидам. Остальным отказывает, ссылаясь на то, что все клиенты читали условия договора, а значит, должны их выполнять. Потребители возражают, что без специальных знаний разобраться в сути сложного полиса, который занимает более 20 страниц, просто невозможно, а менеджеры предоставляют ложную информацию.
"До сих пор не ясно, что делать тем, чьи права были нарушены, однако нечем "надавить на жалость" страховщику", — пишут потребители.
Вкладчики никогда не заключили бы договоры, если бы обладали полной и достоверной информацией об этих полисах, говорится в письме. По словам потребителей, "многие до сих пор не могут поверить в случившееся".
Средняя сумма ежегодных платежей по полисам составляет 140 тысяч рублей. В письме 10 страхователей указали, что передали в Сбер по этим программам от 1 млн руб. Максимальный взнос составляет 3,4 млн руб.
"По самым скромным подсчётам обманом выманили более 40 миллионов рублей", — указано в коллективном обращении Путину и ЦБ.
Потребители указывают на системный характер проблемы. По их словам, "механизм обмана" одинаков во всех городах, независимо от статуса вкладчика.
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