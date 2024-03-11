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"Обманом выманили более 40 млн". Вкладчики Сбера пожаловались президенту РФ и Центробанку на мисселинг со стороны банка

Покупатели полиса Сбера "Семейный актив" отправили коллективную жалобу Путину и ЦБ

1:59
Страхование

Более 70 обладателей страхового полиса "Семейный актив" и "СмартПолис" направили коллективное письмо в администрацию Президента РФ Владимира Путина и Центробанк с жалобой на мисселинг со стороны Сбера. Об этом сообщает АСН.

Покупатели полиса Сбера "Семейный актив" отправили коллективную жалобу Путину и ЦБ
Фото: akket.com

Недовольные клиенты Сбера требуют вернуть деньги по указанным полисам, ссылаясь на то, что менеджеры при продаже ввели их в заблуждение. В результате вкладчики вынуждены платить непомерные ежегодные суммы. Расторгнуть договор, как оказалось, в первые три года нельзя, так как в этом случае все выплаченные суммы банк оставляет себе.

Некоторым категориям граждан Сбер идет навстречу и возвращает деньги, в том числе пенсионерам и инвалидам. Остальным отказывает, ссылаясь на то, что все клиенты читали условия договора, а значит, должны их выполнять. Потребители возражают, что без специальных знаний разобраться в сути сложного полиса, который занимает более 20 страниц, просто невозможно, а менеджеры предоставляют ложную информацию.

"До сих пор не ясно, что делать тем, чьи права были нарушены, однако нечем "надавить на жалость" страховщику", — пишут потребители.

Вкладчики никогда не заключили бы договоры, если бы обладали полной и достоверной информацией об этих полисах, говорится в письме. По словам потребителей, "многие до сих пор не могут поверить в случившееся".

Средняя сумма ежегодных платежей по полисам составляет 140 тысяч рублей. В письме 10 страхователей указали, что передали в Сбер по этим программам от 1 млн руб. Максимальный взнос составляет 3,4 млн руб.

"По самым скромным подсчётам обманом выманили более 40 миллионов рублей", — указано в коллективном обращении Путину и ЦБ.

Потребители указывают на системный характер проблемы. По их словам, "механизм обмана" одинаков во всех городах, независимо от статуса вкладчика.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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