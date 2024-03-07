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"Я два года кормила бессовестного менеджера". Разгневанные клиенты "Сбера" требуют расторгнуть полис "Сесейный актив"

Пятьдесят недовольных клиентов потребовали у "Сбера" расторжения договоров накопительного страхования

2:25
Страхование

Пятьдесят клиентов компании "Сбербанк Страхование жизни", оформившие полис "Семейный актив", требуют расторгнуть договор и вернуть им все деньги, сообщает АСН.

Пятьдесят недовольных клиентов потребовали у "Сбера" расторжения договоров накопительного страхования
Фото: wikimedia.org by Florstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

По рассказам потребителей, менеджеры "Сбера" навязывали им полис, позиционируя его как более выгодный, и давали неверную информацию об условиях страхования. В частности, они говорили, что размер ежегодных платежей можно менять, а договор — расторгнуть в любой момент. По факту клиенты должны были вносить непомерные ежегодные платежи, которые начинались от ста тысяч и доходили до миллиона и более рублей. Расторгнуть полис в первые три года у граждан не было возможности, так как по условиям договора в этом случае "Сбер" оставлял все предыдущие взносы себе.

Кроме того, страховая компания не возвращает полную сумму вложений даже при добросовестном взносе клиентами ежегодных платежей. "Сбер" удерживает часть денег за свои страховые услуги. Так, одна из клиентов обратилась за возвратом 900 тысяч но банк озвучил ей сумму меньше на 88 тысяч.

"Выходит за первые 2 года я просто кого-то чужого бессовестного менеджера Сбербанка кормила, вместо своих родных? И ещё продолжать кормить до 70 лет?", — пожаловалась женщина.

Некоторые клиенты оформили не по одному, а по два договора. По их словам, второй договор менеджеры посоветовали им заключить, чтобы снизить ежегодные платежи и через год расторгнуть старый договор. Теперь люди вынуждены платить сразу по двум полисам.

"Сбер" удовлетворить требования клиентов отказывается, мотивируя это тем, что все условия были прописаны в договоре, а значит, стороны обязаны их соблюдать. То, что кому-то не нравится договор, не является основанием для его расторжения, заявляют представители компании. Суды также отказываются удовлетворять иски потребителей.

Недовольные обладатели "Семейного актива" начали объединяться в соцсетях в группы. Сейчас они готовят коллективный иск к "Сберу". Организаторы групп сообщили АСН, что компания добровольно возвращает взносы только пенсионерам и инвалидам.

После жалоб СК "Сбербанк Страхование жизни" перестала продавать полис "Семейный актив в рассрочку" лицам старше 65 лет и убрала из линейки критикуемый продукт.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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