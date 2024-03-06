Эксперт Сюсин рассказал, можно ли застраховать домашнее животное при авиаперелете

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Домашнее животное при авиаперелете можно застраховать так же, как и багаж, рассказал эксперт страхового рынка Юрий Сюсин в беседе с Pravda.Ru.

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"Конечно. А какая разница? Просто в законе об ОСАГО этого нет. А для животного, конечно, одна страховка должна быть", — отметил Сюсин.

По словам эксперта, авиакомпании могут предъявлять требования к транспортировке животного. Например, обязательным условием может быть намордник. При этом за перевозку питомца владелец обязан заплатить, отметил он.

Если с животным во время полета что-то произойдет, например, в результате авиакатастрофы, скорее всего, можно рассчитывать на страховое возмещение от авиакомпании, добавил Сюсин.

В конце февраля при перелете из Таиланда в Санкт-Петербург в самолете "Аэрофлота" погиб мопс, который находился в багажном отсеке самолета. Авиакомпания провела внутреннее расследование и опровергла версию хозяина пса о переохлаждении. По заявлению "Аэрофлота", в багажном отсеке были созданы все условия для безопасной транспортировки животного.