СК "Пари" выплатила ООО "Мценскпрокат" крупный убыток за похищенный во время транспортировки металл

Страховая компания "Пари" возместила ООО "Мценскпрокат" крупный убыток за похищенный мошенниками во время транспортировки груз стоимостью 22,6 млн рублей.
Компания заключила с СК "Пари" договор страхования грузов на условиях "за все риски". К перевозке автомобильным транспортом из Мурманска в Орловскую область предназначался металл. На пути в пункт назначения мошенники дали водителю ложный адрес, и груз был доставлен в другое место.
В "Пари" инцидент признали страховым и выплатили ООО "Мценскпрокат" страховое возмещение в размере стоимости груза. Следственные органы ведут расследование случившегося.
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