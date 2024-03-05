СК "Пари" выплатила ООО "Мценскпрокат" крупный убыток за похищенный во время транспортировки металл

Страховая компания "Пари" выплатила 22,6 млн рублей за украденный мошенниками груз

0:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "Пари" возместила ООО "Мценскпрокат" крупный убыток за похищенный мошенниками во время транспортировки груз стоимостью 22,6 млн рублей.

Фото: img-fotki.yandex.ru by Neu-Zwei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Компания заключила с СК "Пари" договор страхования грузов на условиях "за все риски". К перевозке автомобильным транспортом из Мурманска в Орловскую область предназначался металл. На пути в пункт назначения мошенники дали водителю ложный адрес, и груз был доставлен в другое место.

В "Пари" инцидент признали страховым и выплатили ООО "Мценскпрокат" страховое возмещение в размере стоимости груза. Следственные органы ведут расследование случившегося.

Ранее знаменитый Федор Конюхов рассказал о важности страхования жизни во время путешествий.