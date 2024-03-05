СберСтрахование жизни рассмотрит условия для страховки путешественника Федора Конюхова

Федор Конюхов сообщил о важности страхования жизни для путешественников

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Путешественник Федор Конюхов вместе со СберСтрахование жизни поделился информацией о том, почему важно страховать свою жизнь. Об этом он рассказал в связи с выходом кинокартины «Повелитель ветра».

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«Конечно, я страхую свою жизнь, для меня важна довольно обширная страховка. Например, когда я летал на воздушном шаре, где баллоны с газом весят по 10 тонн каждый, важно же просчитывать не только риски неудачного приземления, но и то, что это может повредить чей-то дом, чужое имущество", - сказал Конюхов.

По его словам, для таких случаев также важна страховка. Она необходима и во время путешествий по океану, поскольку если с ним что-то произойдет, то спасателям нужно будет искать путешественника и рисковать своим здоровьем, жизнью.

Гендиректор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь также поделился своим мнением, что страхование жизни очень важно. Он и сам занимается экстремальными видами спорта, поэтому страхует жизнь.

Он отметил, что СберСтрахование жизни хочет создать специальный продукт для тех людей, которые любят экстрим.