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Банк России запретит субъектам страхового дела подавать документы на бумажном носителе

ЦБ: документы на получение страховой лицензии нужно будет подавать в электронном виде

1:02
Страхование

Центробанк России исключит норму о подаче документов на бумажном носителе из указания № 4993-У о требованиях к сведениям и документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела.

ЦБ: документы на получение страховой лицензии нужно будет подавать в электронном виде
Фото: wikimedia.org by ИринаЯ is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Проект подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций и призван снизить трудозатраты и обеспечить экономию расходов Банка России, а также снизить нагрузку на субъекты страхового дела.

"Соискатель лицензии должен представлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 12 настоящего Указания, в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью", — говорится в проекте.

Ожидается, что изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. Замечания и предложения по проекту принимаются до 17 марта, сообщают в департаменте.

Ранее выяснилось, что автомошенники обманули "Ингосстрах" на 7,5 млн рублей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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