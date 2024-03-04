Банк России запретит субъектам страхового дела подавать документы на бумажном носителе

Центробанк России исключит норму о подаче документов на бумажном носителе из указания № 4993-У о требованиях к сведениям и документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела.
Проект подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций и призван снизить трудозатраты и обеспечить экономию расходов Банка России, а также снизить нагрузку на субъекты страхового дела.
"Соискатель лицензии должен представлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 12 настоящего Указания, в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью", — говорится в проекте.
Ожидается, что изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. Замечания и предложения по проекту принимаются до 17 марта, сообщают в департаменте.
Ранее выяснилось, что автомошенники обманули "Ингосстрах" на 7,5 млн рублей.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.