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В Москве и Подмосковье мошенники почти два года получали страховые выплаты по несуществующим авариям

SHOT: "Ингосстрах" потерял около 7,5 млн рублей из-за схемы с подставными ДТП

1:15
Страхование

Российская страховая компания "Ингосстрах" понесла ущерб на 7,5 млн рублей из-за схемы с подставными ДТП, сообщает Telegram-канал SHOT.

SHOT: "Ингосстрах" потерял около 7,5 млн рублей из-за схемы с подставными ДТП
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

Мошенники обращались в компанию с комплектом документов о фальшивых ДТП, якобы произошедших в Москве или Подмосковье. К документам прилагались фото, на которых мошенники инсценировали последствия аварий.

Выплаты "Ингосстраха" по "липовым" ДТП составляли от 100 тысяч до 1,4 млн руб. Всего установлено 15 подобных случаев мошенничества, происходивших с 2021 по 2023 гг.

Сейчас правоохранительные органы проводят следствие. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в сфере страхования, мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным SHOT, один из преступников уже задержан, им оказался житель подмосковного города Химки Тигран Карапетян. В результате более 20 обращений в "Ингосстрах", "Росгосстрах", "Ренессанс Страхование", "АльфаСтрахование" и другие страховые компании по несуществующим авариям, мошенник незаконно получил почти 10 млн рублей.

Ранее страховщики назвали самые подорожавшие детали авто.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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