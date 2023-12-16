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Россияне смогут объединить страхование жизни с получением дохода от инвестиций

1:22
Страхование

На российском финансовом рынке в ближайшее время появится инновационный инструмент для долгосрочных инвестиций — долевое страхование жизни (ДСЖ). Этот продукт, принятый в результате законодательной инициативы Государственной Думы России, объединит классическое страхование жизни клиента с возможностью управления его инвестициями в паи ПИФ (Паевые инвестиционные фонды).

Россияне смогут объединить страхование жизни с получением дохода от инвестиций
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Управление активами страхователя осуществляется либо управляющей компанией, либо самим страховщиком при наличии соответствующей лицензии. Договор ДСЖ будет четко определять, какая часть внесенных средств направляется на инвестиции, а какая — на страхование жизни. Начиная с 1 января 2025 года, страховые компании смогут предлагать этот новый продукт своим клиентам в соответствии с новыми нормами закона, утвержденными Банком России, сообщает АСН.

Отличительной особенностью является то, что паи ПИФ, в которые осуществляются инвестиции по договору ДСЖ, останутся в собственности клиента, обеспечивая его защиту от возможного банкротства как страховщика, так и управляющей компании. Это обеспечивается законом об инвестиционных фондах, что подтверждается Центральным банком России.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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