На российском финансовом рынке в ближайшее время появится инновационный инструмент для долгосрочных инвестиций — долевое страхование жизни (ДСЖ). Этот продукт, принятый в результате законодательной инициативы Государственной Думы России, объединит классическое страхование жизни клиента с возможностью управления его инвестициями в паи ПИФ (Паевые инвестиционные фонды).
Управление активами страхователя осуществляется либо управляющей компанией, либо самим страховщиком при наличии соответствующей лицензии. Договор ДСЖ будет четко определять, какая часть внесенных средств направляется на инвестиции, а какая — на страхование жизни. Начиная с 1 января 2025 года, страховые компании смогут предлагать этот новый продукт своим клиентам в соответствии с новыми нормами закона, утвержденными Банком России, сообщает АСН.
Отличительной особенностью является то, что паи ПИФ, в которые осуществляются инвестиции по договору ДСЖ, останутся в собственности клиента, обеспечивая его защиту от возможного банкротства как страховщика, так и управляющей компании. Это обеспечивается законом об инвестиционных фондах, что подтверждается Центральным банком России.
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