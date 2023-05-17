Астролог перечислила знаки зодиака, которые могут разбогатеть в ближайшие дни

0:55 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Самая большая планета солнечной системы перешла на целый год в земной знак Тельца. Юпитер считается "благодетелем" и символизирует крупные финансовые пополнения для определённых знаков зодиака, рассказала астролог Анастасия Грохотова.

Фото: Фото: CC0 Public Domain (не указывать)

По её словам, Юпитер — символ успеха, богатства и удачи.

"Больше всего рассчитывать на удачу, позитивные возможности в деньгах, карьере и материальное везение могут Тельцы, а также Девы и Козероги. Им захочется творить, создавать новое, делать что-то настоящее и масштабное", — сообщила (сайту) Москва 24 астролог.

Как уточнила Грохотова, если кто-то в период юпитера в Тельце предлагает помощь — отказываться не стоит. Кроме того, стоит обходить стороной махинации с деньгами, иначе есть риск потерять больше, чем приобрести.

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