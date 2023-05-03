Астролог назвала три причины, способные помешать замужеству

1:03 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Желающие вступить в брак женщины часто не учитывают необходимость заранее реализовать кармические задачи, поражённую Луну, и "негорящее" Солнце в гороскопе, заявила астролог Татьяна Стрельцова.

Фото: pixabay.com

Специалист напомнила, что супружеские отношения могут быть не главным в судьбе человека творческого или карьериста. В каком случае замужество — это не центральная кармическая задача, и пока основная цель не будет реализована, счастливого брака ждать не стоит.

Перед тем, как окунуться в новые романтические отношения, подчеркнула астролог, необходимо найти Луну в собственном гороскопе.

"Если она поражена, возникают различные неудачные сценарии любовных отношений", — цитирует Стрельцову сайт Москва 24.

Нельзя забывать и о Солнце, которое может не "гореть" в гороскопе партнёра, отметила эксперт.

"Если человек живет только по Луне, идеальный партнер его не видит и не приходит в его жизнь", — резюмировала она.

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