Желающие вступить в брак женщины часто не учитывают необходимость заранее реализовать кармические задачи, поражённую Луну, и "негорящее" Солнце в гороскопе, заявила астролог Татьяна Стрельцова.
Специалист напомнила, что супружеские отношения могут быть не главным в судьбе человека творческого или карьериста. В каком случае замужество — это не центральная кармическая задача, и пока основная цель не будет реализована, счастливого брака ждать не стоит.
Перед тем, как окунуться в новые романтические отношения, подчеркнула астролог, необходимо найти Луну в собственном гороскопе.
"Если она поражена, возникают различные неудачные сценарии любовных отношений", — цитирует Стрельцову сайт Москва 24.
Нельзя забывать и о Солнце, которое может не "гореть" в гороскопе партнёра, отметила эксперт.
"Если человек живет только по Луне, идеальный партнер его не видит и не приходит в его жизнь", — резюмировала она.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.