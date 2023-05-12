Эзотерик Абравитова объяснила, нужно ли ругать человека во время сдачи экзамена

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Эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала о том, как помочь человеку, который сдаёт важный экзамен или тест. Она отметила, что давняя примета о том, что его нужно ругать не приведёт к положительному результату.

Фото: livekuban.ru

Специалист сообщила, что ругая экзаменующегося, родственники используют негативный энергетический посыл, который не только не поможет, но и может негативно сказаться на итогах тестирования.

Таролог заверила, что многие приметы по своей сути являются "антиприметами" и не имеет никакого отношения к помощи.

Абравитова подчеркнула, что мысли о человеке, который находится на экзамене, должны быть только позитивные и положительными энергетическими вибрациями. Об этом сообщает Москва 24.