Эзотерик Данилова: "Ритуал на выздоровление от гриппа проводят трижды в день"

Здоровье — один из важнейших факторов в нашей жизни. Особенно сейчас, когда нас пугают плохой экологией, вирусами и так далее. Любому человеку хочется прожить долгую и счастливую жизнь. И он перебегает к разным способам, чтобы сохранить своё здоровье. Один из способов — это магические заклинания, заговоры и обряды. Астролог и эзотерик Маргарита Данилова рассказала читателям Pravda.Ru, какие есть исцеляющие заговоры и обряды для восстановления и сохранения здоровья.

Заговоры на избавление от болезней

Они делятся на следующие группы:

профилактические;

универсально-оздоровительные;

от болезни неясного происхождения;

от конкретного заболевания.

Одним из самых распространенных способов является молитва. Молиться можно не только за себя и близких, но и за любого другого человека, главное, чтобы этот человек был крещёным в церкви.

Молитва о здравии Господу

О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя).

Заговор на скорое выздоровление

Заклинание для скорейшего исцеления

Если заболевание уже началось, то сможет помочь заговор для скорейшего исцеления. Пример такого заклинания:

"Месяц, гуляешь ты высоко, Месяц, видишь ты далеко, Бродишь по деревням, холмам и лесам, По домам, баням, дворам, Унеси, месяц, хворь раба Божьего (имя), Туда, где птицы не летают, Люди не ходят, звери дороги не знают, Мать Божья, возьми кровь больную, И даруй крепкое здоровье, На ныне, на вечно, на бесконечно, Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и присно и во веки веков. Аминь".

От простуды и гриппа

Заговорить от простудной инфекции можно следующим образом:

В левую руку взять чашку с питьем для больного.

На жидкость наговорить такое заклинание:

Пусть поможет Николай Чудотворец и Георгий Победоносец, Матерь Божья Мария и Пророк Пётр, Святой Илья и Святая Екатерина, Царь Давид и мудрый Соломон. Пусть Господь Бог наш всемогущий направит их на помощь рабу Божьему (имя больного), чтобы недуг его прошёл и в небытие ушёл. Молю вас заговором сим и по вашему наказу действую. Аминь.

Ритуал от простуды и гриппа следует проводить трижды в день вплоть до выздоровления.

Заговоры на любой предмет, который потом нужно носить

Обычно для излечения заговаривают нательное бельё. Считается, что лучшей защитой от хворей является крестильный крест. Вы можете провести следующий обряд для сохранения своего здоровья и защиты от болезней. Нужно заговорить любой предмет, который вы постоянно носите на себе или с собой. К таким предметам относятся:

брелок;

амулет;

обручальное кольцо и т. д.

Оберег трижды погрузите в освященную воду и прочтите следующий заговор:

Как я, раб Божий (имя), тебя с собой ношу (назвать вещь), так и здоровье всегда со мной будет. А ты (назвать вещь) всякий недуг от меня отринешь, отпугнешь. Да будет так! Слово мое крепко. Аминь. Аминь. Аминь.

Любые заговоры и заклинания усиливают своё действие на убывающей луне.

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