Нумеролог Щербань заявила, что номер квартиры влияет на судьбу человека

Нумеролог Кристина Щербань заявила, что номер квартиры влияет на качество жизни человека. Специалист предложила сложить все цифры в простое число, чтобы узнать код квартиры.

"Например, квартира 43. 4+3=7, значит её код — 7", — заявила эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Квартира с кодом "1" подходит для амбициозных людей, отметила Щербань. Код "2" помогает находить компромиссы и учит дипломатии. Идеально подойдёт для молодой пары. В квартире с кодом "3" расслабленная атмосфера, которая предназначена для людей с лёгким характером. Жителям квартиры с кодом "4" будет легко продвигаться по карьерной лестнице.

Квартира с кодом "5" является домом для весёлых людей, которые любят путешествовать и общаться. Жители квартиры с кодом "6" — ценители большой семьи. Скорее всего они захотят много детей, считает нумеролог.

"Если получается "7", такая квартира подходит для тех, кто чувствует, что ему необходимо заняться своим духовным совершенствованием, исследовательской работой. "8" подходит для тех, кто мечтает об изобилии всего — и материального, и морального. "9" подходит для тех, кто посвящает свою жизнь служению людям. Квартира будет развивать импатию, сострадание и мудрость", — добавила эксперт.