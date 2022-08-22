Гороскоп на неделю для Львов: "Возможны проблемы на работе"

Неделя, вероятно, будет сопряжена с некоторыми проблемами на работе. Студенты-Львы могут хорошо провести время, поскольку у них будут неплохие результаты в учёбе. Для влюбленных наступило идеальное время, чтобы предаться романтической игре. Также возможны сюрпризы от близких. Одинокие Львы могут получить предложение начать отношения с кем-то особенным, пишут астрологи Timesnow.

Вероятно, вы также встретите новых людей. Возможно, молодым людям стоит воздержаться от лихачества — на этой неделе высока вероятность попасть в аварию. Рекомендуется держаться подальше от острых предметов. Возможно, кому-то нужно больше времени проводить со своими детьми. В противном случае они могут заскучать и закатить истерику.

Неделя обещает быть захватывающей для Львов, связанных с корпоративным миром. Вы сможете заработать хорошую репутацию на рабочем месте. Львам, занятым в сфере бизнеса, возможно, придется приложить больше усилий на этой неделе.