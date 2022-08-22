Прогноз на неделю для Тельца: "Вас ждёт денежное вознаграждение"

Тельцы могут провести незабываемое время на этой неделе со своими друзьями. С точки зрения здоровья это будет умеренное время. Возможно, вам придется придерживаться рациона питания в соответствии с правилами ЗОЖ. Студенты могут получить удовлетворительные результаты на экзаменах. Также Тельцов может ждать встреча со своими старыми коллегами, пишут астрологи Timesnow.

Возможно, вам придется преодолеть некоторые препятствия на пути, тем не менее труд и самоотверженность помогут вам сделать следующие шаги по карьерной лестнице.

На этой неделе, возможно, вас ждёт денежное вознаграждение. Ваше финансовое состояние, вероятно, останется стабильным. Вы можете ожидать поступления денежных средств от инвестиций. Но при этом стоит думать и о своих расходах.

Владельцам бизнеса, возможно, придется быть более внимательными к своим финансовым вопросам. Можно задуматься о расширении сети.