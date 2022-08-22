На этой неделе будет не лишним заняться спортом или отправиться в путешествие. Поскольку наступает фаза Новолуния, то в середине недели лучше воздержаться от серьезных планов. О том, что ждет знаки зодиака, в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.
22.08, понедельник
день Луны, Луна в Близнецах, Луна убывающая
Энергии понедельника носят очень мощный экспрессивный характер. Постарайтесь проявить терпение и не вступать в конфликты, благоприятно держать посильный пост. Сегодня не стоит совершать важных покупок, в частности, транспортных средств или жилья. Также лучше всего воздержаться от дальних поездок.
23.08, вторник
день Марса, Луна в Близнецах. Луна убывающая
Энергии вторника очень подвижны и активны. Они способствуют осуществлению дел с быстрым результатом. Самое время начинать учебу, покупать транспортные средства, заниматься садоводством и ремонтом. Кроме того, сегодня благоприятно сходить к мануальному терапевту или на массаж. Будьте сегодня легки на подъем и активны, и удача обязательно улыбнется вам!
24.08, среда
день Меркурия, Луна в Раке, Луна убывающая
Среда, как и вторник, наполнена легкими и быстрыми энергиями. Будет очень полезно заниматься спортом, одалживать деньги, а также путешествовать на близкие расстояния. Среда отвечает за обучение и познание нового, а также вы можете совершить перестановку в своей квартире, для обновления ее энергий. Сегодня также благоприятно устраивать вечеринки и отмечать совместные даты с друзьями.
25.08, четверг
день Юпитера, Луна в Раке, Луна убывающая
На смену легким и радостным энергиям предыдущих дней наступают дни, наполненные окончанием и завершением циклов — мы вступаем в фазу Новолуния. В этот четверг лучше воздержаться от каких-либо серьезных планов. Посвятите время себе, помедитируйте и просто побудьте в тишине. Можете заняться уборкой и избавлением от всего ненужного — освободите пространство дома от того, что ему больше не приносит пользу.
26. 08, пятница.
день Венеры, Луна в Раке, Луна убывающая
Сегодня день еще больше наполнен энергиями новолуния, которое состоится уже завтра. Но в отличие от четверга, пятница полна деятельности и активности. Сегодня самое время защищаться от недоброжелателей, вступать с ними в бой и самое главное — верить в свои силы! Если по каким-то причинам у вас не получалось достичь желаемого, сегодня очень благоприятно преодолевать различные препятствия, преграждающие вам путь к цели.
27.08, суббота
день Сатурна, Луна во Льве, Новолуние
Сегодня Новолуние — время подведения итогов, обновления и внутренней тишины. Постарайтесь сегодня не планировать важных дел, а посвятите время медитации, благотворительности и просто приятным банным процедурам. Примите ванну при свечах и с ароматной пеной.
28.08, воскресенье
день Солнца, Луна во Льве, Луна растущая
Сегодня очень благоприятно заниматься планированием дел и визуализацией. Постарайтесь избегать конфликтов и проявите выдержку. Направьте свою энергию в мирное русло и воздержитесь от выяснения отношений.
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