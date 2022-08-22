Прогноз астролога Кройцер: "Вступаем в фазу Новолуния — в четверг воздержитесь от серьезных планов"

На этой неделе будет не лишним заняться спортом или отправиться в путешествие. Поскольку наступает фаза Новолуния, то в середине недели лучше воздержаться от серьезных планов. О том, что ждет знаки зодиака, в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп на неделю

22.08, понедельник

день Луны, Луна в Близнецах, Луна убывающая

Энергии понедельника носят очень мощный экспрессивный характер. Постарайтесь проявить терпение и не вступать в конфликты, благоприятно держать посильный пост. Сегодня не стоит совершать важных покупок, в частности, транспортных средств или жилья. Также лучше всего воздержаться от дальних поездок.

23.08, вторник

день Марса, Луна в Близнецах. Луна убывающая

Энергии вторника очень подвижны и активны. Они способствуют осуществлению дел с быстрым результатом. Самое время начинать учебу, покупать транспортные средства, заниматься садоводством и ремонтом. Кроме того, сегодня благоприятно сходить к мануальному терапевту или на массаж. Будьте сегодня легки на подъем и активны, и удача обязательно улыбнется вам!

24.08, среда

день Меркурия, Луна в Раке, Луна убывающая

Среда, как и вторник, наполнена легкими и быстрыми энергиями. Будет очень полезно заниматься спортом, одалживать деньги, а также путешествовать на близкие расстояния. Среда отвечает за обучение и познание нового, а также вы можете совершить перестановку в своей квартире, для обновления ее энергий. Сегодня также благоприятно устраивать вечеринки и отмечать совместные даты с друзьями.

25.08, четверг

день Юпитера, Луна в Раке, Луна убывающая

На смену легким и радостным энергиям предыдущих дней наступают дни, наполненные окончанием и завершением циклов — мы вступаем в фазу Новолуния. В этот четверг лучше воздержаться от каких-либо серьезных планов. Посвятите время себе, помедитируйте и просто побудьте в тишине. Можете заняться уборкой и избавлением от всего ненужного — освободите пространство дома от того, что ему больше не приносит пользу.

26. 08, пятница.

день Венеры, Луна в Раке, Луна убывающая

Сегодня день еще больше наполнен энергиями новолуния, которое состоится уже завтра. Но в отличие от четверга, пятница полна деятельности и активности. Сегодня самое время защищаться от недоброжелателей, вступать с ними в бой и самое главное — верить в свои силы! Если по каким-то причинам у вас не получалось достичь желаемого, сегодня очень благоприятно преодолевать различные препятствия, преграждающие вам путь к цели.

27.08, суббота

день Сатурна, Луна во Льве, Новолуние

Сегодня Новолуние — время подведения итогов, обновления и внутренней тишины. Постарайтесь сегодня не планировать важных дел, а посвятите время медитации, благотворительности и просто приятным банным процедурам. Примите ванну при свечах и с ароматной пеной.

28.08, воскресенье

день Солнца, Луна во Льве, Луна растущая

Сегодня очень благоприятно заниматься планированием дел и визуализацией. Постарайтесь избегать конфликтов и проявите выдержку. Направьте свою энергию в мирное русло и воздержитесь от выяснения отношений.

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