Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Прогноз астролога Кройцер: "Вступаем в фазу Новолуния — в четверг воздержитесь от серьезных планов"

Гороскоп

На этой неделе будет не лишним заняться спортом или отправиться в путешествие. Поскольку наступает фаза Новолуния, то в середине недели лучше воздержаться от серьезных планов. О том, что ждет знаки зодиака, в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Прогноз астролога Кройцер: "Вступаем в фазу Новолуния — в четверг воздержитесь от серьезных планов"

Гороскоп на неделю

22.08, понедельник

день Луны, Луна в Близнецах, Луна убывающая

Энергии понедельника носят очень мощный экспрессивный характер. Постарайтесь проявить терпение и не вступать в конфликты, благоприятно держать посильный пост. Сегодня не стоит совершать важных покупок, в частности, транспортных средств или жилья. Также лучше всего воздержаться от дальних поездок.

23.08, вторник

день Марса, Луна в Близнецах. Луна убывающая

Энергии вторника очень подвижны и активны. Они способствуют осуществлению дел с быстрым результатом. Самое время начинать учебу, покупать транспортные средства, заниматься садоводством и ремонтом. Кроме того, сегодня благоприятно сходить к мануальному терапевту или на массаж. Будьте сегодня легки на подъем и активны, и удача обязательно улыбнется вам!

24.08, среда

день Меркурия, Луна в Раке, Луна убывающая

Среда, как и вторник, наполнена легкими и быстрыми энергиями. Будет очень полезно заниматься спортом, одалживать деньги, а также путешествовать на близкие расстояния. Среда отвечает за обучение и познание нового, а также вы можете совершить перестановку в своей квартире, для обновления ее энергий. Сегодня также благоприятно устраивать вечеринки и отмечать совместные даты с друзьями.

25.08, четверг

день Юпитера, Луна в Раке, Луна убывающая

На смену легким и радостным энергиям предыдущих дней наступают дни, наполненные окончанием и завершением циклов — мы вступаем в фазу Новолуния. В этот четверг лучше воздержаться от каких-либо серьезных планов. Посвятите время себе, помедитируйте и просто побудьте в тишине. Можете заняться уборкой и избавлением от всего ненужного — освободите пространство дома от того, что ему больше не приносит пользу.

26. 08, пятница.

день Венеры, Луна в Раке, Луна убывающая

Сегодня день еще больше наполнен энергиями новолуния, которое состоится уже завтра. Но в отличие от четверга, пятница полна деятельности и активности. Сегодня самое время защищаться от недоброжелателей, вступать с ними в бой и самое главное — верить в свои силы! Если по каким-то причинам у вас не получалось достичь желаемого, сегодня очень благоприятно преодолевать различные препятствия, преграждающие вам путь к цели.

27.08, суббота

день Сатурна, Луна во Льве, Новолуние

Сегодня Новолуние — время подведения итогов, обновления и внутренней тишины. Постарайтесь сегодня не планировать важных дел, а посвятите время медитации, благотворительности и просто приятным банным процедурам. Примите ванну при свечах и с ароматной пеной.

28.08, воскресенье

день Солнца, Луна во Льве, Луна растущая

Сегодня очень благоприятно заниматься планированием дел и визуализацией. Постарайтесь избегать конфликтов и проявите выдержку. Направьте свою энергию в мирное русло и воздержитесь от выяснения отношений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Евгений Гильбо: глобальный прогноз о России, США, и судьбах мира
Новости
Пентагон похвалил ВСУ за мастерское использование HIMARS на поле боя
Стремоусов: Киев может пойти на провокации в День независимости Украины
Леонков: воздушные бои всегда заканчивались в пользу русских лётчиков
Шольц посетил Канаду в надежде найти замену российскому газу
Ходарёнок: Элита ВВС Украины кончилась — все, кто мог летать, уничтожены
Прогноз на неделю для Тельца: "Вас ждёт денежное вознаграждение"
Сладков: ВСУ готовились к СВО с претензией на победу
Форманчук: Зеленский пытается разговаривать с Россией в ультимативном тоне
Морские пехотинцы РФ приступили к бою на подступах к Угледару
Посол РФ: Запад навязывает АТЭС Украину по бумажке "вашингтонского обкома"
Популярное
Силовые структуры
Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.

Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Общество
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Происшествия
Холмогоров: США руками украинцев ударили по центру принятия решений в России
Мир. Новости мира
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Любовь Степушова Путин едет: на Западе замерли перед саммитом G-20 Любовь Степушова Ольга Лебедева Гаджеты на Android не падут жертвами кибервойны Ольга Лебедева Сергей Лебедев Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг Сергей Лебедев
Общество
Симоньян об убитой дочери Дугина: "Мало кого так боялись атлантические французы"
Силовые структуры
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Политолог Михайлов: ВС РФ готовят контрнаступление на позиции ВСУ
Силовые структуры
Политолог Михайлов: ВС РФ готовят контрнаступление на позиции ВСУ
Последние материалы
Западные аналитики: Россия не сможет добиться успеха из-за нехватки живой силы
Арестович объяснил, что наступать некому: "Россия выбивает кадровиков"
Пентагон похвалил ВСУ за мастерское использование HIMARS на поле боя
Стремоусов: Киев может пойти на провокации в День независимости Украины
Леонков: воздушные бои всегда заканчивались в пользу русских лётчиков
Шольц посетил Канаду в надежде найти замену российскому газу
Ходарёнок: Элита ВВС Украины кончилась — все, кто мог летать, уничтожены
Прогноз на неделю для Тельца: "Вас ждёт денежное вознаграждение"
Сладков: ВСУ готовились к СВО с претензией на победу
Форманчук: Зеленский пытается разговаривать с Россией в ультимативном тоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников