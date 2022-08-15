На этой неделе можно больше времени уделить отдыху, заняться лечением, также не забывайте про себя — наступило идеальное время для творчества и изучения чего-то нового. О том, что ждет знаки зодиака, в нашем еженедельном прогнозе от ведического астролога Светланы Кройцер.
15:08, понедельник
День Луны, Луна в Рыбах, Луна убывающая
Этот день наполнен благоприятными спокойными энергиями. Вы можете заняться влажной уборкой или провести время на берегу водоема, вечером же можете выпить теплого молока — все эти действия принесут успокоение и умиротворение.
В понедельник начинайте дела с долгосрочной перспективой, подписывайте договора, давайте обеты и так далее. Все будет иметь долгие последствия и прочную основу.
16: 08, вторник
День Марса, Луна в Рыбах. Луна убывающая
Вторник — день созидания и активного творчества. Энергии этого дня будут увлекать вперед к достижению поставленных целей. Сегодня благоприятно заключать брак, начинать изучение чего-то нового, заниматься творчеством.
Этот день также способствует успешному проведению операций и лечения в целом. Берегите себя и близких!
17:08, среда
День Меркурия, Луна в Овне, Луна убывающая
Сегодня легкие и быстрые энергии, поэтому будет очень полезно заниматься спортом, одалживать деньги, а также путешествовать на близкие расстояния.
Среда отвечает за обучение и познание нового, а также вы можете совершить перестановку в своей квартире, для обновления ее энергий. Творите, тренируйте свой ум, радуйтесь окружающему миру — вот девиз этого дня!
18:08, четверг
День Юпитера, Луна в Овне, Луна убывающая
После нескольких дней созидательного времени настало время взять тайм-аут и немного передохнуть. В этот четверг лучше воздержаться от каких-либо серьезных планов. Посвятите время себе, помедитируйте и просто побудьте в тишине. Можете заняться уборкой и избавлением от всего ненужного — освободите пространство дома от того, что ему больше не приносит пользу.
19:08, пятница
День Венеры, Луна в Тельце, Луна убывающая
Пятница — чудесный день любви к себе! Сегодня порадуйте себя вкусным пирожным или походом в СПА. Назначьте свидание близкому человеку и вместе посмотрите романтичный фильм.
Посадите красивый цветок или по-новому оформите любимую квартиру — вот подходящие занятия для дня Венеры.
20:08, суббота
День Сатурна, Луна в Тельце, Луна убывающая
Суббота подходит для обычных домашних дел. Сегодня вы можете заняться посадкой цветов, а также недвижимостью и земельным участком. Проявите милосердие и помогите нуждающимся в субботу — это поможет быть в потоке с энергиями этого дня.
Попробуйте какое-то время провести на природе, погулять и просто побыть наедине с собой.
21:08, воскресенье
День Солнца, Луна в Тельце Луна убывающая
И снова превалируют благоприятные созидательные энергии! Радуемся и радуем других! Вы можете купить себе новую красивую одежду или украшения. Можно устроить какой-нибудь праздник с вкусными пирожными и танцами до упада.
Сегодня вы можете начинать любые важные дела!
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