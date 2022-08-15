Прогноз астролога Кройцер: "Вторник — день созидания и активного творчества"

На этой неделе можно больше времени уделить отдыху, заняться лечением, также не забывайте про себя — наступило идеальное время для творчества и изучения чего-то нового. О том, что ждет знаки зодиака, в нашем еженедельном прогнозе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Ведический прогноз на неделю

15:08, понедельник

День Луны, Луна в Рыбах, Луна убывающая

Этот день наполнен благоприятными спокойными энергиями. Вы можете заняться влажной уборкой или провести время на берегу водоема, вечером же можете выпить теплого молока — все эти действия принесут успокоение и умиротворение.

В понедельник начинайте дела с долгосрочной перспективой, подписывайте договора, давайте обеты и так далее. Все будет иметь долгие последствия и прочную основу.

16: 08, вторник

День Марса, Луна в Рыбах. Луна убывающая

Вторник — день созидания и активного творчества. Энергии этого дня будут увлекать вперед к достижению поставленных целей. Сегодня благоприятно заключать брак, начинать изучение чего-то нового, заниматься творчеством.

Этот день также способствует успешному проведению операций и лечения в целом. Берегите себя и близких!

17:08, среда

День Меркурия, Луна в Овне, Луна убывающая

Сегодня легкие и быстрые энергии, поэтому будет очень полезно заниматься спортом, одалживать деньги, а также путешествовать на близкие расстояния.

Среда отвечает за обучение и познание нового, а также вы можете совершить перестановку в своей квартире, для обновления ее энергий. Творите, тренируйте свой ум, радуйтесь окружающему миру — вот девиз этого дня!

18:08, четверг

День Юпитера, Луна в Овне, Луна убывающая

После нескольких дней созидательного времени настало время взять тайм-аут и немного передохнуть. В этот четверг лучше воздержаться от каких-либо серьезных планов. Посвятите время себе, помедитируйте и просто побудьте в тишине. Можете заняться уборкой и избавлением от всего ненужного — освободите пространство дома от того, что ему больше не приносит пользу.

19:08, пятница

День Венеры, Луна в Тельце, Луна убывающая

Пятница — чудесный день любви к себе! Сегодня порадуйте себя вкусным пирожным или походом в СПА. Назначьте свидание близкому человеку и вместе посмотрите романтичный фильм.

Посадите красивый цветок или по-новому оформите любимую квартиру — вот подходящие занятия для дня Венеры.

20:08, суббота

День Сатурна, Луна в Тельце, Луна убывающая

Суббота подходит для обычных домашних дел. Сегодня вы можете заняться посадкой цветов, а также недвижимостью и земельным участком. Проявите милосердие и помогите нуждающимся в субботу — это поможет быть в потоке с энергиями этого дня.

Попробуйте какое-то время провести на природе, погулять и просто побыть наедине с собой.

21:08, воскресенье

День Солнца, Луна в Тельце Луна убывающая

И снова превалируют благоприятные созидательные энергии! Радуемся и радуем других! Вы можете купить себе новую красивую одежду или украшения. Можно устроить какой-нибудь праздник с вкусными пирожными и танцами до упада.

Сегодня вы можете начинать любые важные дела!

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