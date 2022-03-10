Тамара Глоба и Зираддин Рзаев рассказали, когда закончится кризис в РФ и в мире

По словам финалиста шоу "Битва экстрасенсов" Зираддина Рзаева, тяжёлые для России и всего мира времена продлятся ещё два-три года.

Ясновидящий считает, что с начала лета начнут переживать подъём отечественные производители.

"Курс доллара стабилизируется в течение трех месяцев… С июня месяца начнется экономический подъем у людей, которые занимаются внутренним производством. Совет — максимально стремиться развивать производство", — заявил экстрасенс изданию Starhit.

Также Рзаев советует в это же время, начиная с июня, планировать отпуск на востоке — в Египте, Турции, Объединённых Арабских Эмиратах и т. д.

Со своим коллегой в сроках выхода из кризиса согласна астролог Тамара Глоба. Она уверена, что светлый период в жизни россиян и жителей других стран наступит через два с половиной года.

"В марте придут возможности соглашений, несмотря на активные действия — это все-таки и период активных миротворческих переговоров, которые впоследствии (уже в апреле) принесут результат в виде активных миротворческих позиций. Май — период разногласий и сил, которые захотят навредить шаткому хрупкому миру, установившемуся в этот период или намеченному как мирное урегулирование. Летний период — время паузы", — предсказала Тамара Глоба.

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