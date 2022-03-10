Премьер Японии предрёк миру крупнейший после Второй мировой войны кризис

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна и весь мир могут столкнуться с крупнейшим после Второй мировой войны кризисом.

"В зависимости от развития ситуации (вокруг Украины. — Прим. ред.), наша страна и весь мир могут столкнуться с крупнейшим после войны кризисом", — сказал японский премьер.

В четверг, 10 марта, японская сеть магазинов одежды Uniqlo объявила о приостановке своей деятельности в России. Также с российского рынка ушли такие японские бренды, как Hitachi, Mitsubishi Electric и Shiseido.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров иронично отреагировал на санкции, введённые Японией против него.

"Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения "Бусидо", которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу", — написал он в своём Telegram-канале.

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