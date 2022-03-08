Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него: запретили аниме

Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией отреагировал на санкции, которые Япония ввела против него. Он заявил, что страна восходящего солнца "прогнулась под Европу".

На этот счёт лидер республики иронично высказался в посте, который разместил в своём Telegram-канале.

"Япония ввела санкции против российских граждан, среди которых оказался и я. Только-только я начал понимать дешёвую политику Штатов и их европейских прислужников, которые в целях демонстрации активной деятельности вводят санкции и замораживают мои несуществующие банковские счета. Но Япония? Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения "Бусидо", которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу… Скорее всего, помимо запрета на мою финансовую деятельность, мне отныне запрещено смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры", — написал он в публикации.

Ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина не останавливать спецоперацию на Украине. По его словам, бойцы ВС РФ придерживаются такого же мнения. Российские войска успешно добиваются поставленных целей, заметил он.

По приказу Путина 24 февраля была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии Россия и Украина приступили к переговорам. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. В понедельник, 7 марта, после третьего раунда переговоров помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал, что ожидания Москвы от переговоров с украинской стороной не оправдались.

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