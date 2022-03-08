EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него: запретили аниме

Мир

Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией отреагировал на санкции, которые Япония ввела против него. Он заявил, что страна восходящего солнца "прогнулась под Европу".

Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него: запретили аниме

На этот счёт лидер республики иронично высказался в посте, который разместил в своём Telegram-канале.

"Япония ввела санкции против российских граждан, среди которых оказался и я. Только-только я начал понимать дешёвую политику Штатов и их европейских прислужников, которые в целях демонстрации активной деятельности вводят санкции и замораживают мои несуществующие банковские счета. Но Япония? Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения "Бусидо", которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу… Скорее всего, помимо запрета на мою финансовую деятельность, мне отныне запрещено смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры", — написал он в публикации.

Ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина не останавливать спецоперацию на Украине. По его словам, бойцы ВС РФ придерживаются такого же мнения. Российские войска успешно добиваются поставленных целей, заметил он.

По приказу Путина 24 февраля была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии Россия и Украина приступили к переговорам. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. В понедельник, 7 марта, после третьего раунда переговоров помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал, что ожидания Москвы от переговоров с украинской стороной не оправдались.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Герман Клименко о технологических санкциях: «Мы станем третьесортной страной»
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы япония россия украина рамзан кадыров
Sberbank
Новости
Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него: запретили аниме
Алексей Панин: "Теперь я знаю, с кем буду сидеть в одной камере"
На частоте "Эха Москвы" заработает радио Sputnik: историческая справедливость
Китай призвал США раскрыть сведения о военных биолабораториях на Украине
В Госдуме объяснили, что оставить Россию без интернета может только Запад
Бизнесмен Пригожин связал переезд Леонтьева с его моральными качествами
Зеленский готов обсуждать с Россией вопрос Крыма и ЛДНР
В "Современнике" ответили на слухи об эмиграции Чулпан Хаматовой
Валерий Леонтьев уехал из России в США
"Героизм не в войне до последнего украинца": Янукович обратился к Зеленскому
Популярное
Общество
Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Ранее сообщалось, что Примадонна с детьми отправилась за рубеж.

Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"
Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке
Авто
Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке
Экономика и бизнес
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Украины обратился к жителям РФ: "Мы придём на вашу землю"
Ирина Шлионская Ужастики возбуждают в мозгу центры удовольствия, а реальные страхи — наоборот Ирина Шлионская Любовь Степушова Зеленский готов остановить транзит газа в Европу Любовь Степушова Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский
Мир. Новости мира
ВСУ предупредили о прогрессе в поставках оружия Украине: "Врага ждёт сюрприз"
Мир. Новости мира
Канадцы высмеяли США за план поставок нефти из Венесуэлы: "Мы заменим Россию"
Нефтебаза вспыхнула в Луганске при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР
Мир. Новости мира
Нефтебаза вспыхнула в Луганске при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР
Последние материалы
На частоте "Эха Москвы" заработает радио Sputnik: историческая справедливость
У всех людей есть двойники?
Китай призвал США раскрыть сведения о военных биолабораториях на Украине
В Госдуме объяснили, что оставить Россию без интернета может только Запад
Бизнесмен Пригожин связал переезд Леонтьева с его моральными качествами
Зеленский готов обсуждать с Россией вопрос Крыма и ЛДНР
В "Современнике" ответили на слухи об эмиграции Чулпан Хаматовой
Одежда, покрытая серебром, защитит от вирусов
Валерий Леонтьев уехал из России в США
"Героизм не в войне до последнего украинца": Янукович обратился к Зеленскому
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников