EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Высокую смертность от коронавируса в России объяснили в Роспотребнадзоре
24 виновника лесных пожаров казнены в Сирии
Подстреленный Болдуином режиссёр в критическом состоянии
Американцы раскритиковали позицию США по Крыму
Убитая Болдуином оператор родилась и выросла в Советском Союзе
Рост числа заражений COVID-19 в РФ до 40 тысяч в сутки спрогнозировала врач
В России предложили мониторить ЛГБТ-контент
Покупка сертификата вакцинации привела семерых киевлян в реанимацию
Россиян предупредили о подорожании колбас и сосисок на 7-20%

Самые завистливые знаки зодиака назвали астрологи

Гороскоп

Украинские астрологи составили топ самых завистливых знаков зодиака. По мнению экспертов, их представители будут "глотать слюнки" от чужих успехов, даже если им эта сфера абсолютно неинтересна. 

Самые завистливые знаки зодиака назвали астрологи

"Звездочёты" заявили, что лидерами в рейтинге стали: 

  • Овны,
  • Львы,
  • Скорпионы. 

К примеру, по мнению астрологов, представители огненных Овнов могут даже не афишировать внутреннюю "бурю эмоций", связанную с чужим успехом, пишет Сomments. ua. А вот Львы промолчать из зависти не смогут и обязательно прокомментируют лавры "ближнего своего" язвительной колкостью, с целью приуменьшить масштаб чужой победы. 

Что же касается Скорпионов, тут астрологи уверены, если Львы хоть как-то контролируют "словесный поток", то водяной знак тут же выскажет всё, что думает по поводу чужого успеха не самым лестным образом. 

Ранее Pravda.Ru писала, как ретроградный Меркурий влияет на жизнь человека и представителей знаков по отдельности. А также, что несёт в себе это явление и есть ли способ "борьбы" с ним. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как старый миропорядок умрет в 2021? [Прогноз астролога]
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Эксперт объяснил, кому досталась сверхприбыль от ситуации с газом в Европе
Матвиенко поделилась "особыми" чувствами к Греции
Высокую смертность от коронавируса в России объяснили в Роспотребнадзоре
24 виновника лесных пожаров казнены в Сирии
Подстреленный Болдуином режиссёр в критическом состоянии
Американцы раскритиковали позицию США по Крыму
Убитая Болдуином оператор родилась и выросла в Советском Союзе
Рост числа заражений COVID-19 в РФ до 40 тысяч в сутки спрогнозировала врач
Самые завистливые знаки зодиака назвали астрологи
В России предложили мониторить ЛГБТ-контент
Популярное
Российский шоу-бизнес
Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой

Раньше имя молодой жены Петросяна вызывало у Елены Степаненко резкое отторжение. Юмористка слышать ничего не хотела о Татьяне Брухуновой. Теперь же артистка нашла в себе силы и высказалась о разлучнице.

Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Российский шоу-бизнес
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Общество
Артистку, спародировавшую представителя МВД, посадили на три месяца
Политика. Новости и аналитика
Японцы призвали расстреливать боевые корабли РФ, устроив "кровавый морской путь"
Усам Оздемиров Мы пойдём Севморпутём, пока Запад кричит "Караул!" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Фрик-поединок раскрыл информационную матрицу России Василий Амирджанов Мирослава Димитрова-Козлеков Саммит ЕС: ожидаются горячие дебаты по энергетике Мирослава Димитрова-Козлеков
Либералы
Жириновский спрогнозировал дату начала большой войны
Здоровье
Россию ждёт локдаун за локдауном
"Спутник V" не появится на рынке ЕС. Россия ответит
Евросоюз
"Спутник V" не появится на рынке ЕС. Россия ответит
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников