Самые завистливые знаки зодиака назвали астрологи

Украинские астрологи составили топ самых завистливых знаков зодиака. По мнению экспертов, их представители будут "глотать слюнки" от чужих успехов, даже если им эта сфера абсолютно неинтересна.

"Звездочёты" заявили, что лидерами в рейтинге стали:

Овны,

Львы,

Скорпионы.

К примеру, по мнению астрологов, представители огненных Овнов могут даже не афишировать внутреннюю "бурю эмоций", связанную с чужим успехом, пишет Сomments. ua. А вот Львы промолчать из зависти не смогут и обязательно прокомментируют лавры "ближнего своего" язвительной колкостью, с целью приуменьшить масштаб чужой победы.

Что же касается Скорпионов, тут астрологи уверены, если Львы хоть как-то контролируют "словесный поток", то водяной знак тут же выскажет всё, что думает по поводу чужого успеха не самым лестным образом.

Ранее Pravda.Ru писала, как ретроградный Меркурий влияет на жизнь человека и представителей знаков по отдельности. А также, что несёт в себе это явление и есть ли способ "борьбы" с ним.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.