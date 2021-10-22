Украинские астрологи составили топ самых завистливых знаков зодиака. По мнению экспертов, их представители будут "глотать слюнки" от чужих успехов, даже если им эта сфера абсолютно неинтересна.
"Звездочёты" заявили, что лидерами в рейтинге стали:
К примеру, по мнению астрологов, представители огненных Овнов могут даже не афишировать внутреннюю "бурю эмоций", связанную с чужим успехом, пишет Сomments. ua. А вот Львы промолчать из зависти не смогут и обязательно прокомментируют лавры "ближнего своего" язвительной колкостью, с целью приуменьшить масштаб чужой победы.
Что же касается Скорпионов, тут астрологи уверены, если Львы хоть как-то контролируют "словесный поток", то водяной знак тут же выскажет всё, что думает по поводу чужого успеха не самым лестным образом.
Ранее Pravda.Ru писала, как ретроградный Меркурий влияет на жизнь человека и представителей знаков по отдельности. А также, что несёт в себе это явление и есть ли способ "борьбы" с ним.
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