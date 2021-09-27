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Астролог объяснила опасность наступившего периода ретроградного Меркурия

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По словам астролога Светланы Драган, с 27 сентября начался период ретроградного Меркурия. Специалист рассказала, кому нужно сохранять особую осторожность в это время.

Астролог объяснила опасность наступившего периода ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий сложен для таких знаков зодиака, как Дева и Близнецы. Эта планета считается для них почти ключевой, отмечает эксперт.

"Всю динамику своей жизни они прочувствуют глубоко и событийно её будут проживать", — говорит Светлана Драган.

Она рекомендует в этот непростой период соблюдать следующие простые правила:

  • не брать взаймы;
  • не инвестировать деньги и не давать их в долг;
  • не запускать новые бизнес-проекты;
  • отложить ремонт автомобилей;
  • не планировать поездки в первые дни ретроградного Меркурия.

Любые покупки, по мнению астролога, приобретённые с 27 по 18 октября, могут оказаться некачественными. Кроме того, в это время обычно идёт переоценка отношений и ценностей. В период ретрограда могут решиться затянувшиеся проблемы и вернуться люди из прошлого.

При этом самыми опасными днями будут 27, 28 и 29 сентября, когда человеку может показаться, что всё идёт не по плану.

"Ближе к концу, когда наступит 16, 17 и 18 октября, опять вся деловая сфера может замереть", — предупредила астролог.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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