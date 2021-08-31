Прилив вдохновения и внезапная любовь: астролог дала прогноз на сентябрь

Прилив вдохновения ожидает творческих людей в сентябре, рассказала ФАН астролог Лилия Гаевая.

По её словам, представителям водных знаков звёзды обещают в первом месяце осени внезапную любовь.

Лилия Гаевая отметила, что всё задуманное удастся легко воплотить в жизнь в начале месяца, когда в этом поможет энергетика Юпитера. К концу сентября влияние Сатурна будет способствовать снижению активности.

Астролог рассказала, что благоприятными числами первого месяца осени будут 6-8, 16 и 18, а также 26-28 сентября.

Согласно прогнозу Лилии Гаевой, 1-4 сентября не стоит планировать новых дел, чтобы после не переделывать их. 7 сентября — хороший день для физической и духовной разгрузки. 9-20 сентября астролог рекомендует уделить внимание своему организму, поскольку в этот период повышается вероятность отравлений и заболеваний.

21 сентября, когда будет полнолуние перед днём осеннего равноденствия, стоит побыть на природе и вернуть старые долги.

22 сентября, в день осеннего равноденствия, рекомендуется проявить благодарность к окружающим и выполнить данные ранее обещания.

27 сентября — 18 октября пройдут под влиянием ретроградного Меркурия, чего, по мнению астролога, не стоит опасаться.

С 20 сентября нужно повысить внимательность, покупая билеты, технику и оформляя документы.

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