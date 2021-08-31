Аналитик: инфляция в РФ в сентябре может оказаться самой низкой по году

Максимально низкий в 2021 году показатель инфляции возможен в России в сентябре, сообщила ФАН старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Инфляция в России в сентябре может оказаться, пожалуй, самой низкой по году", — заявила эксперт.

Она пояснила, что это связано с сезонным спадом цен на продовольствие.

Вместе с тем Анна Бодрова отметила, что в 2021 году продуктовая дефляция может оказаться "чисто символической", поскольку всё подорожало.

"Для рубля стабильная инфляция — хорошая новость", — заявила собеседница агентства.

По её словам, предполагается, что сентябрь окажется насыщенным важными для рубля факторами. В частности, существует большая вероятность того, что Центробанк поднимет ключевую ставку на 25-50 базисных пунктов.

" Это уже есть в котировках рубля, но сам факт способен поддержать курс российской валюты просто за счет того, что ЦБ РФ делает ровно то, что говорит", — пояснила Анна Бодрова.

Согласно её прогнозу, курс доллара в сентябре будет держаться в пределах 73-75 рублей, евро — 86-88 рублей.

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