Ретроградный Меркурий стал предвестником кризисов и финансового хаоса

Как ретроградный Меркурий влияет на жизнь человека, можно ли избежать при этом негативных последствий, а также как изменить свою судьбу, предсказанную гороскопом, рассказал астролог Виктор Богданов.

Период повторения

— Виктор, что такое "ретроградный Меркурий"?

— Меркурий — это планета, которая влияет с точки зрения астрологии, астрономии, физики на какие-то процессы, которые происходят на Земле. Когда с этой планетой в гороскопе, натальной карте и реально на звёздном небе идёт пересечение с одним из воздушных знаков (в данном случае в этом году это Весы), то происходит такое явление, как "ретроградный Меркурий" — это повторение тех или иных событий. То есть если вы в том году во время ретроградного Меркурия сделали вложения, удачные покупки, то можно повторить. А если вы в том году обожглись…

Мы говорим: "время, время бежит". Люди до 18 лет не замечают время, потом оно начинает по-сумасшедшему бежать, после 40 хватаемся за голову — оно бежит. Так вот, во время ретроградного Меркурия происходит даже с точки зрения науки магическое явление: время замедляется.

Клиническая психиатрия и психология признают, что во время ретроградного Меркурия время в целом замедляется. То есть мы по-другому чувствуем жизнь, ритмы, по-другому воспринимаем реальность.

— Почему именно Меркурий? Самая ближайшая к Солнцу планета.

— Естественно, тут есть связь с Солнцем. Меркурий отвечает:

за удачу,

деньги,

сделки,

здоровье психическое.

Это касается бизнеса в современном мире. Мы смотрим в своих справочниках нахождение Меркурия в момент рождения человека, в каком доме находится, какое расположение, это влияет на удачу человека.

Поскольку ретроградный Меркурий — это период повторения, то очень важно посмотреть следующее. Например, если вы сейчас заметите, что в этот период мало клиентов, лучше всего тогда взять отпуск и спокойно ехать, заниматься соцсетями, баловаться. А если вам, наоборот, везёт в период ретроградного Меркурия, то вы должны выжидать этот момент, в это время сделать крупные покупки, капиталовложения, инвестиции.

Здесь дело не в Весах: как только любой из воздушных знаков подпадает под влияние Меркурия, а такое случается раз в год-полтора, то этот период будет называться ретроградным Меркурием.

Предвестник кризисов

— С 27 сентября по 18 октября мы находимся в периоде ретроградного Меркурия. Кстати, нынешний ретроградный Меркурий — предвестник больших кризисов, финансового хаоса. И на это стоит обратить внимание. Потому как он очень сильно будет влиять на людей, на эти процессы.

— Сейчас, допустим, в Англии пустые полки, очереди на бензоколонках.

— Действительно, это проблемы ретроградного Меркурия. Это предвестник. Я не удивлюсь, что это предвестник биткоина за 100 тысяч долларов, и не удивлюсь реальному росту нефти и обвалу доллара.

Потому как ретроградный Меркурий — событие 2021 года, а все события рубежа 2021-2022 годов определят экономику с точки зрения астрологии на ближайшие 10 лет. В этой экономике будет ослабление влияния США на все другие страны.

— Вы хотите сказать, что в основном это влияние на бизнес, экономику? А на политику, здоровье тоже влияет?

— Этот период я называю "период мошенничества". Это всё, что связано с "купи-продай", обманом. Сейчас левые представители банков названивают людям, потому что это идеальное время, ввиду некой заторможенности и сложности принятия решений. В основном, конечно, в бизнесе.

Нужно следить за ретроградным Меркурием, как вы в нём себя чувствуете. Если в это время у вас сумасшедшие контракты, вы их мягко отрабатываете, значит, можете дожидаться следующего ретроградного Меркурия и именно в нём дальше развиваться. Я ещё раз повторю, что он очень сильно влияет на деньги, коммуникации, ложь. Ложь не в плане здоровья, а в плане денег.

— Видимо, не зря в связи с этим возникло дело со "Сбером". Марина Ракова, которую разыскивали, сдалась все-таки полиции. Поднялась вся буча во время ретроградного Меркурия.

— Да. Это нормальный период. Тут ничего сверхъестественного не происходит. Нужно вот что знать. Мы открываем гороскоп и читаем его как аутотренинг. А если вы запишете процессы, которые происходили с вами во время ретроградного Меркурия, то поймёте, что из года в год то же самое повторяется. Он отвечает:

за дела,

правду,

принятие решений.

Все они будут медленными, плавными. В этот период лучше писать книги, рисовать картины — это будет иметь должный финансовый успех. Этот период лучше всего использовать в своих целях.

Всё в ваших руках

— Возможно ли ему противостоять? Или хотя бы нейтрализовать его?

— Астрология говорит о том, что 80% людей плывут по течению. Они в своих неудачах всегда обвиняют политиков, Бога, церковь, сатану, соседа, депутата — им неважно. Они ничего не делают.

Ещё есть 4-5% просветлённых, которые направляют:

батюшки,

психологи,

парапсихологи.

Оставшиеся 15-16% являются поводырями, которые меняют свою судьбу. Ему суждено родиться нищим, он получает сигналы из космоса, талант (назовём это талант), и становится богатым, управляет громадной корпорацией.

Эти 15% всегда чем-то пользуются, получают сигналы из космоса, свои супер-идеи превращают в миллиарды долларов. А 80% говорят: нужно менять правительство, дайте нам денег.

Короче, это та самая история про "работать и зарабатывать" и про "отнять и поделить".

Поэтому нужно, чтобы человек понимал, что он хочет. Например, по гороскопу, образно говоря, суждено всю жизнь прожить нищим, но человек этого не хочет, прикладывает максимальные усилия. Не как те, которые посидели две минуты в приложении: "Нет работы. Буду лежать на диване, смотреть телевизор". А он ищет в режиме 24/7, совершит тысячу звонков, но влезет туда, где будет получать 70-200 тысяч, развиваться. Вот секрет людской.

— Что можно сказать о воздействии ретроградного Меркурия? На кого он лучше влияет, на кого хуже, а для кого он нейтрален?

— В 2021 году в ретроградный Меркурий больше всего повезёт в финансовом плане Рыбам, Ракам; повезёт (чуть меньше) Тельцам, Водолеям. В плане здоровья возможны положительные моменты у Весов. Будут нервы у Стрельцов и Львов. Самый изворотливый знак зодиака, который получит всего по чуть-чуть, это Дева.

Хочу сказать, что всё будет хорошо, несмотря ни на какие прогнозы. Уж я это знаю точно. Берите свою жизнь в свои руки, и удачи вам.