Экс-замминистра просвещения РФ Ракова заявила, что не скрывалась от следствия

Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова, которую подозревают в крупном мошенничестве, назвала её попытку избежать следствия ложной информацией.

По данным Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания, Ракова отказалась признавать вину. Кроме того, предполагаемая преступница подчеркнула, что сама явилась в правоохранительные органы. Сотрудники организации встретились с бывшей чиновницей в изоляторе временного содержания.

"Ракова не признаёт вину. Сведения о том, что она скрывалась от следствия, она назвала враньём и утверждает, что явилась к следователям сама", — передают слова Раковой представители комиссии, их цитирует ТАСС.

Ранее анонимные источники утверждали, что обвиняемая в мошенничестве пыталась скрыться на Украине. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с Pravda.Ru предположил, что в этом случае страна с "антироссийским характером" приняла бы прежде разыскиваемую Ракову как "естественную союзницу".

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