EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Белоруссии против авторов TUT.BY возбудили уголовное дело за разжигание розни
Украина предложила Европе свои хранилища под стратегические запасы газа
Пост вице-спикера Госдумы предложили Анне Кузнецовой
Цены на газ в Европе резко снизились после рекордного взлёта
Гарик Харламов с новой пассией поселился рядом с домом Кристины Асмус
В истории Шаляпина о смерти супруги нашли нестыковки
Доигрались: Грузия, Молдавия и Украина вот-вот лишатся безвиза с ЕС
"Никто не заступился": москвич, избитый дагестанцами в метро, рассказал о драке
Условия для редкой ревакцинации от COVID-19 назвал разработчик вакцины

Экс-замминистра просвещения РФ Ракова заявила, что не скрывалась от следствия

Происшествия » Парад мошенников

Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова, которую подозревают в крупном мошенничестве, назвала её попытку избежать следствия ложной информацией.

Экс-замминистра просвещения РФ Ракова заявила, что не скрывалась от следствия

По данным Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания, Ракова отказалась признавать вину. Кроме того, предполагаемая преступница подчеркнула, что сама явилась в правоохранительные органы. Сотрудники организации встретились с бывшей чиновницей в изоляторе временного содержания.

"Ракова не признаёт вину. Сведения о том, что она скрывалась от следствия, она назвала враньём и утверждает, что явилась к следователям сама", — передают слова Раковой представители комиссии, их цитирует ТАСС.

Ранее анонимные источники утверждали, что обвиняемая в мошенничестве пыталась скрыться на Украине. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с Pravda.Ru предположил, что в этом случае страна с "антироссийским характером" приняла бы прежде разыскиваемую Ракову как "естественную союзницу".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Задержана экс-замминистра просвещения Марина Ракова
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Цены на газ в Европе резко снизились после рекордного взлёта
Гарик Харламов с новой пассией поселился рядом с домом Кристины Асмус
Экс-замминистра просвещения РФ Ракова заявила, что не скрывалась от следствия
Доигрались: Грузия, Молдавия и Украина вот-вот лишатся безвиза с ЕС
В истории Шаляпина о смерти супруги нашли нестыковки
"Никто не заступился": москвич, избитый дагестанцами в метро, рассказал о драке
Условия для редкой ревакцинации от COVID-19 назвал разработчик вакцины
Садальский поделился своим взглядом на гибель Игоря Талькова
The Washington Post: НАТО выслала российских дипломатов из-за резкости Лаврова
"Несут полный бред": поляки раскритиковали заявление ЕС о миграционном кризисе
Популярное
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса

Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.

Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Газ
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Экономика и бизнес
Экс-премьер Финляндии пообещал, что России будет "очень плохо"
Дмитрий Соколов Потоки лавы на Канарских островах. Кто следующий? Дмитрий Соколов Игорь Буккер План Путина поможет разобраться с "неразберихой и истерикой" в Европе Игорь Буккер Усам Оздемиров Проект трёхлетнего бюджета вызовет бурю в Госдуме Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина
Политика. Новости и аналитика
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ
Мир. Новости мира
СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников