Гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения задержали за хищение 9 млн рублей

Гражданского мужа бывшей замминистра просвещения РФ Марины Раковой Артура Стеценко заподозрили в хищении 9 млн рублей.

Как сообщили ТАСС в МВД РФ, Стеценко стал фигурантом дела о мошенничестве.

Правоохранители выяснили, что в то время, когда Марина Ракова занимала должность гендиректора Фонда новых форм развития образования, Артур Стеценко фиктивно трудоустроился там. По данным следствия, в 2017-2019 годах мужчине под видом зарплаты незаконно выплатили более 9 млн рублей.

В настоящее время Артур Стеценко задержали. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Напомним, Марина Ракова также обвиняется в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей. Средства выделили из бюджета возглавляемому обвиняемой Фонду новых форм развития образования на реализацию госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего".

По версии следствия, часть бюджетных денег была похищена.

Согласно информации источника в правоохранительных органах, на допросе экс-замминистра просвещения заявила непричастности к инкриминируемому ей преступлению.

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