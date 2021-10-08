Эксперт спрогнозировал двукратный рост биткоина в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы курс биткоина может вырасти вдвое, заявил криптоэксперт Евгений Каминский, комментируя Pravda.Ru сообщения СМИ о подорожании криптовалюты.

"Думаю, что в ближайшие 4-6 месяцев будет рост. Может быть, даже в 2 раза, может быть, чуть больше", — спрогнозировал Каминский.

Он добавил, что, по мнению многих экспертов, в следующем году за биткоин могут давать до 300 тысяч долларов.

Собеседник Pravda.Ru также пояснил, что в настоящее время подорожание биткоина обусловлено рядом факторов.

"Во-первых, дефолт США по госдолгу перенесли. Во-вторых, больше на биткоин не влияют китайские новости, которые забанил давно уже биткоин. В-третьих, есть ещё куча аналитических выкладок", — сказал специалист.

Ранее Lenta.Ru сообщила со ссылкой на данные биржи Binance, что за последние сутки курс биткоина вырос на 3%, что стало локальным рекордом. Стоимость криптовалюты впервые с мая превысила 56 тысяч долларов. С начала октября курс биткоина вырос почти на 30%.

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