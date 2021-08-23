"Идёт на новый исторический максимум": эксперт оценил рост курса биткоина

Курс биткоина стремится к новому историческому максимуму, заявил телеканалу "360" эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

23 августа стоимость биткоина поднималась выше 50 тысяч долларов. По мнению Дмитрия Голубовского, рост курса этой криптовалюты продолжится.

"Он идёт на новый исторический максимум. Тема остается растущей. Фундаментально ничего не изменилось", — заявил эксперт.

Он пояснил, что продолжению роста криптовалюты способствует сложившаяся макроэкономическая ситуация.

"Макроэкономическая обстановка к этому располагает, потому что деньги печатаются, и Федрезерв [США] это делать не перестанет", — сказал Дмитрий Голубовский.

По его словам, вкладывающихся в биткоин инвесторов можно разделить на две группы. Первая - это "ходлеры" (от английского hold — "держать"). Они приобретают криптовалюту и держат её.

Другая группа инвесторов занимается спекуляциями с биткоином, приобретая криптовалюту и избавляясь от неё при коррекциях курса.

Дмитрий Голубовский предостерёг желающих попробовать себя в спекуляциях с биткоином.

"С биткоином нельзя спекулировать. Если вы верите в крипторынок, просто покупайте и держите. Иначе вас на этих качелях высадят", — заявил аналитик.

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