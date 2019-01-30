Врачи: частые боли в горле могут быть симптомом рака

Частые боли в горле, которые не связаны с простудой, гриппом и другими частыми заболеваниями, могут говорить о развитии онкологии. К такому выводу пришли ученые из Университета Эксетера.
Ранее доктора не придавали важное значение частым болям в горле для ранней диагностики рака гортани, обращая внимание в основном на спонтанные боли в горле и появлению хрипоты. Но после проведения длительных исследований, в которых приняли участие 800 пациентов, ученые сделали вывод, что боли в сочетании с ушной болью, а также одышкой или трудностями во время глотания пищи увеличивают риск появление злокачественной опухоли более чем на 5 процентов. Хрипоту врачи связывают с 2,7 процентами риска развития раза.
При этом, медики отметили, что в основном раком гортани болеет мужская часть населения. На них приходится около 89% всех случаев. Причинами появления заболевания чаще всего являются курение и алкоголь.
"Наша работа дает новое понимание комбинаций симптомов, которые онкологи должны учитывать при диагностике. Так, мы продемонстрировали, что считавшиеся ранее редкими и несерьезными симптомами рака боли в горле на самом деле являются крайне тревожным сигналом, — рассказал сотрудник Медицинской школы Университета Эксетера профессор Вилли Гамильтон.
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