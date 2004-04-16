Четыре причины появления хриплого голоса у человека

Вдруг на ровном месте мы иногда начинаем хрипеть и сипеть, удивляясь странным переливам собственного голоса. Почему так происходит?

Курение

Причины хриплого голоса

Охриплость — явление широко распространенное. При охриплости наш голос теряет нормальное, привычное звучание. Из целого букета причин можно выделить четыре основные.

Вирусные инфекции

Во-первых, охриплость вызывают вирусные инфекции, все виды респираторных заболеваний. Голосовые складки расположены между хрящами гортани и, естественно, воспалительные процессы верхних дыхательных путей непосредственно влияют на их состояние. Такая охриплость проходит и, как правило, бесследно одновременно с исчезновением основной первопричины — инфекции.

Курение и алкоголизм

Вторая и самая, пожалуй, распространенная причина — курение и алкоголизм. У курильщиков с солидным стажем звук голоса характерно изменен. Не все знают, что дым, вдыхаемый при курении, имеет очень высокую температуру. Во время вдоха (затяжки) обжигается слизистая оболочка гортани и дыхательных путей.

От высокой температуры сосуды резко расширяются и впитывают канцерогенные вещества и смолы. В результате стремительного всасывания всех вредных компонентов появляются:

отечность,

кровоизлияния,

утолщения,

узлы,

полипозы голосовых складок.

Все эти патологические изменения приводят к появлению глухого хрипловатого звука, который и отличает голос курильщика.

Следующая стадия изменения речевого аппарата гораздо более опасна. Длительное злоупотребление курением и алкоголем вызывает одно из самых страшных заболеваний — рак горла и гортани.

Привычка громко кричать

Причина третья — привычка говорить на повышенных тонах. Она характерна для людей с неуравновешенным характером. Для тех, кто живет в состоянии острых конфликтов, разрешаемых лишь криком.

Такого рода охриплость встречается у военных командиров, руководителей и начальников разного ранга. Одни по долгу службы отдают громкие распоряжения, другие — голосом "утверждают" свое служебное положение. При крике голосовые связки сильно напрягаются и сближаются, повреждаясь при соприкосновении. Часто страдают голосовыми расстройствами дети-крикуны.

Переутомление голосового аппарата

Это четвертая причина. Она встречается у людей "голосового" труда:

учителей,

артистов,

лекторов, воспитателей,

операторов,

дикторов.

Их голос должен иметь богатый спектр оттенков, разнообразие интонаций, передавать звуковые нюансы. Людей вышеперечисленных профессий голос буквально кормит. Состояние их голосового аппарата зависит от грамотной постановки голоса, которая непосредственно связана с правильным дыханием. Недаром сейчас в педагогических вузах и училищах, а не только в театральных, работают специалисты-фонопеды.

Учитель в классе

С неприятными последствиями сталкиваются курящие люди этих профессий. Артисты и певцы, самые дисциплинированные, — обладатели чистого, хрупкого и нежного голоса — теноры. Драматические артисты, оперные басы и артисты хора курят часто. И несмотря на профессионально поставленные голоса, с годами они их постепенно теряют.

Постарайтесь помолчать

При охриплости или внезапной потере голоса необходимо выяснить причину. Если она заключается в перенапряжении голосового аппарата — пощадите его. После нескольких часов голосовой нагрузки дайте голосу покой и отдых. Это поможет снять напряжение с голосовых складок. Постарайтесь помолчать и исключить даже телефонные разговоры.

Молчание

Старайтесь меньше говорить на морозе. Зимой, попадая из теплого помещения на улицу (и наоборот), хотя бы в течение нескольких минут дайте вашему голосу адаптироваться. При любой резкой смене температуры не начинайте громкого разговора.

... и запишитесь к врачу

Охриплость, тем более повторяющаяся, требует незамедлительного обращения к врачу для выявления главной причины, для исключения патологии и назначения лечения. Самолечение в данном случае малоэффективно. Из всех методов самолечения помогут, несомненно, только два:

отказ от курения как одного из самых опасных факторов риска,

режим голосового покоя.

У других методов лечения свои плюсы и минусы.

Традиционные полоскания проникают лишь в область горла, не достигая гортани и голосовых складок. Паровые домашние ингаляции "поборют" только простуду. Физиопроцедуры, специальные впрыскивания, инъекции и другое лечение может назначить врач-специалист. Своими силами здесь трудно обойтись.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.