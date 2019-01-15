Без лишних килограммов и с физической нагрузкой: как снизить риск сердечного приступа

Хорошая физическая подготовка и регулярные занятия спортом, а также отсутствие лишних килограммов почти в два раза снижают вероятность сердечного приступа. Данная информация опубликована в западном медицинском журнале European Heart Journal.
Статистика ВОЗ показывает, что болезни сердца и сосудов, а также инфаркты и инсульты являются одной из основных причин смерти людей по всему миру. В год от подобных заболеваний умирают около 17 миллионов человек. Данные проблемы со здоровьем возникают из-за гипертонии и проблем работы кровеносных сосудов.
Избежать проблем с сердцем, по мнению кардиологов, поможет активный спорт. Несколько месяцев частых тренировок понизят риск инфаркта или инсульта, а также снизят риск проблем с костями в старости и заболеваний, связанных с накоплением холестерина.
Ученые из Научно-технологического университета Норвегии в Тронхейме провели исследование, в котором приняли участие около 12 тысяч полностью здоровых людей. Им предложили ежедневно делать зарядку по определенной схеме, разработанной для улучшения работы сердца, предварительно замерив жизненную емкость и выносливость их легких.
Однако с поставленной задачей справились далеко не все участники, что позволило ученым сравнить разные уровни физической нагрузки, которые тем или иным образом влияли на вероятность получить сердечный приступ. Исследования показали, что повышение выносливости на одну условную единицу помогло снизить риск преждевременной смерти от коронарной болезни сердца и сердечных приступов примерно на 15%. Это означает, что самые тренированные добровольцы могли умереть от остановки сердца в два раза реже остальных.
Читайте также:
Сердечный приступ: помоги себе сам
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
"Уважение героям!" - написало в своем обращении к народу венгерское правительство.
Почему Польша, Украина, США, Прибалтика и иже с ними пытаются унизить подвиг советского солдата? Что это - чистая политика, неонацизм, историческая зависть? Глава департамента поисковой и конструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский, побывавший в эфире Pravda.Ru, говорит, что это страх перед советским солдатом.
Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.