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Без лишних килограммов и с физической нагрузкой: как снизить риск сердечного приступа

Здоровье » Ваше здоровье

Хорошая физическая подготовка и регулярные занятия спортом, а также отсутствие лишних килограммов почти в два раза снижают вероятность сердечного приступа. Данная информация опубликована в западном медицинском журнале European Heart Journal.

Без лишних килограммов и с физической нагрузкой: как снизить риск сердечного приступа. 397154.jpeg

Статистика ВОЗ показывает, что болезни сердца и сосудов, а также инфаркты и инсульты являются одной из основных причин смерти людей по всему миру. В год от подобных заболеваний умирают около 17 миллионов человек. Данные проблемы со здоровьем возникают из-за гипертонии и проблем работы кровеносных сосудов.

Избежать проблем с сердцем, по мнению кардиологов, поможет активный спорт. Несколько месяцев частых тренировок понизят риск инфаркта или инсульта, а также снизят риск проблем с костями в старости и заболеваний, связанных с накоплением холестерина.

Ученые из Научно-технологического университета Норвегии в Тронхейме провели исследование, в котором приняли участие около 12 тысяч полностью здоровых людей. Им предложили ежедневно делать зарядку по определенной схеме, разработанной для улучшения работы сердца, предварительно замерив жизненную емкость и выносливость их легких.

Однако с поставленной задачей справились далеко не все участники, что позволило ученым сравнить разные уровни физической нагрузки, которые тем или иным образом влияли на вероятность получить сердечный приступ. Исследования показали, что повышение выносливости на одну условную единицу помогло снизить риск преждевременной смерти от коронарной болезни сердца и сердечных приступов примерно на 15%. Это означает, что самые тренированные добровольцы могли умереть от остановки сердца в два раза реже остальных.

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Темы спорт ученые здоровье сердечный приступ проблемы с сердцем
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