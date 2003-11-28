Врач назвал средство, укрепляющее иммунитет в период пандемии

Как укрепить свой иммунитет в период пандемии и не позволить коронавирусу проникнуть в организм? Оказывается, есть средство, которое прекрасно с этой задачей справляется.

Владимир Хорошев, врач — кардиолог уверен, что средство это — настойка прополиса.

По словам Хорошева, от вирусов и болезней настойка прополиса не лечит, а только укрепляет иммунитет, который помогает организму самостоятельно разобраться с заражением.

Чтобы получить от данного средства максимальный эффект, стоит заглянуть в аптечную инструкцию и прочитать о наиболее подходящей дозе прополиса и способе его приема.

Как приготовить настойку дома

"Если дома есть прополис, то можно сделать настойку с использованием 70-градусного медицинского спирта. Если нет медицинского спирта, то можно использовать и обычную водку. Прополис натирается на терке и заливается определенным количеством спирта или водки, а потом оставляется на время. В зависимости от дозы прополиса у вас получается десяти-пятнадцати или двадцатипроцентная настойка", — пояснил Хорошев.

Впрочем, прополис - не единственное средство для укрепления иммунитета. Народная медицина знает их немало.

Напомним, о каких ранее рассказывала "Правда.Ру"

Пять рецептов для иммунитета

Старинные рецепты на основе целебных трав помогут быстро и эффективно укрепить защитные силы организма. О народных способах укрепления иммунитета рассказывает частный фитотерапевт из города Майкоп-8 Республики Адыгея Екатерина Вячеславовна Олейникова.

Как фитотерапевт в своей практике я использую народные средства — травы и настои из них. В первую очередь хотелось бы выделить эхинацею пурпурную. Это растение содержит биологически активные вещества, уничтожающие вредных вирусов и микробов. Применяют эхинацею в виде отвара или настойки.

Рецепт отвара: 2 столовые ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой. Кипятить 30 минут на водяной бане при частом помешивании. Охладить при комнатной температуре в течение 10 минут, процедить, добавить охлажденной кипяченой воды до 200 мл. Принимать внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день за 20-30 минут до еды. Отвар хранить в прохладном месте не более двух суток.

Рецепт настойки: 50 г сырья залить 0,5 л водки. Настаивать 7 дней в темном прохладном месте, изредка встряхивая. Процедить. Принимать по 20 капель 3 раза в день за 20-30 минут до еды, разводя небольшим количеством воды.

Для того чтобы средство подействовало, нужно провести полный курс лечения — 2-3 недели. После перерыва в 5-7 дней его можно повторить.

- А есть ли народные средства, которые могут укрепить сильно ослабленный болезнью иммунитет?

- Да, одно из таких растений — болиголов пятнистый. Это сильнодействующий иммуностимулятор, активирующий защитные силы организма. Внимание: болиголов не применяется в качестве профилактики, он помогает в тех случаях, когда болезнь уже наступила и иммунная система значительно ослаблена.

Это растение может стать сильным ядом в случае передозировки, поэтому принимать его нужно очень аккуратно.

Самая практичная рабочая методика приема этого растения — по нарастающей до 15 капель. После того, как доза увеличится до 15 капель, все последующие дни, до полного выздоровления, необходимо держаться этой дозировки.

Рецепт лекарства из сырья болиголова: наполнить 1/3 часть посуды измельченным сырьем, залить доверху хорошей водкой, закрыть и поставить на 10 дней в темное прохладное место, периодически взбалтывая. В экстренных случаях можно начинать прием на пятый день.

- А лекарства из каких растений можно использовать в профилактических целях?

- Замечательным помощником иммунной системы является всем знакомый шиповник. Его плоды используют как поливитаминное средство при гиповитаминозах, для профилактики инфекционных заболеваний, в качестве мочегонного, желчегонного, противовоспалительного, ранозаживляющего средства.

Рецепт напитка: залить 8 столовых ложек сухих плодов 4 стаканами кипятка, добавить 4 столовых ложки сахара и кипятить 10 минут. Настаивать в течение 4 часов, затем процедить и разлить в бутылки.

Говоря о растениях, укрепляющих иммунитет, нельзя не упомянуть сабельник болотный. Он является мощным иммуностимулятором.

Рецепт настойки: 1 пакет сабельника (60 г) высыпать в пол-литровую бутылку и залить хорошей водкой. Закрыть крышкой и настаивать 8 дней в темном месте. Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. На курс лечения — не менее 3 литров настойки. Для профилактики достаточно одного литра. Настойку также втирают в больные и пораженные места.

Противопоказания к лечению травами: Беременность, кормление грудью. Возраст до 12 лет. Индивидуальная непереносимость, аллергические реакции. При наличии хронических заболеваний необходима консультация врача.