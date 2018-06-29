Три причины не отказываться от семечек

Семечки — один из распространенных в России продуктов. Однако помимо своих вкусовых качеств семена обладают еще и полезными свойствами.

Фото:REX/Shutterstock

Во-первых, содержащиеся в них фолаты и витамин Е помогают поддержать сердечно-сосудистую систему. Для того, чтобы организм получил более половины суточной нормы витамина, надо съесть одну четвертую стакана семечек. Именно это соединение оберегает от развития сердечных болезней и преждевременной кончины.

Во-вторых, продукт богат магнием. Его дефицит приводит к болезням сердца, нервной и иммунной систем, а также разрушению мышц и скелета. Опять же одна четвертая стакана семян содержит более четверти суточной нормы магния. Здесь же стоит сказать, что семечки — природный антидепрессант. Более века назад пациентам от депрессии прописывали сульфат магния.

В-третьих, семечки богаты селеном. Этот элемент, как доказали исследователи, является антиоксидантом, он уменьшает воспаления. Кроме того, последние опыты доказали его значимую роль в метаболизме щитовидного гормона.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что семечки полезны для мозга, так как содержат жирные кислоты омега -6 и омега-3, а также фолиевую кислоту и витамин В6. В некоторых семенах много тиамина и магния, они благотворно влияют на память, когнитивные функции и питание мозга.

Читайте также:

Тыквенные семечки препятствуют образованию опухоли