Тыквенные семечки борются с аденомой простаты

Доброкачественная опухоль (аденома) предстательной железы, к сожалению, не редкий гость мужчин, которым под 50.

И не все из них способны получить адекватное лечение, либо из-за дороговизны нужных лекарств, либо из-за отсутствия рядом специалистов. Тут и рождаются слухи о народных средствах лечения аденомы, таких как тыквенные семечки.

"На самом деле, миф о чудодейственных свойствах тыквенных семечек в лечении аденомы простаты, не совсем миф, - рассказал уролог-андролог, зам. директора Центра репродукции человека Михаил Корякин. – Семена тыквы содержат масла, которые действительно эффективны как при лечении аденомы, так и для профилактики этого заболевания.

Они препятствуют образованию опухоли, а если она уже есть, стабилизируют ее рост. При этом тыквенные семечки, в отличие от химических лекарственных препаратов, не обладают никакими побочными эффектами.

Однако только на народную медицину при таком серьезном заболевании, как аденома простаты, полагаться не стоит, так как панацеей тыквенные семечки не являются".

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