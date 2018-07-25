Ученые: две ложки сахара в день убивают мозг

Две с половиной чайных ложки сахара в сутки могут спровоцировать болезнь Альцгеймера или сенильную деменцию. К такому выводу пришли эксперты из Колумбийского университета, отмечает Daily Mail.

Fotodom.ru/REX Features

Заключения ученых — плод долгого наблюдения за группой людей (2226 человек), у которых не было признаков заболеваний мозга. Участники эксперимента рассказали, сколько сахара они вкушают в день. За 7 лет наблюдения у 426 добровольцев развился Альцгеймер.

Выяснилось, у тех, кто отдает предпочтение сладким напиткам (это и соки, и пунши), на 27% увеличивается шанс развития заболевания, а у людей, не ограничивающих себя в употреблении газированных напитков, — на 54%.

Также эксперты посчитали: 30,3 г сахара в день равны 33% риска появления сенильной деменции, если сравнивать с людьми, которые съедают менее 5,8 г.

Читайте также:

Ученые рассказали о вреде сахара и соли