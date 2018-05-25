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Источник Правда.Ру

Исследование: ожирение повышает риск развития 12 типов рака

Здоровье

Исследователи Всемирного фонда исследований рака пришли к выводу, что ожирение повышает риск развития двенадцати типов заболевания.

Исследование: ожирение повышает риск развития 12 типов рака. 387314.jpeg

Отметим, что раньше этот показатель равнялся десяти. Учёные подчеркнули, что здоровый образ жизни и правильное питание способны снизить риск такой онкологии в 40 % случаев.

Как пишет издание Актуальные новости, связь рака и ожирения редко оспаривается какими-либо учёными. Напротив, с каждым годом этому предоставляется всё больше доказательств, а перечень типов онкологии, которую провоцируют проблемы с лишним весом, увеличивается.

Так, на сегодняшний день в это список добавлены онкозаболевания глотки и рта, органов пищеварительной и мочеполовой систем.

Отметим, для того, чтобы снизить риск развития рака, эксперты рекомендуют употреблять в пищу больше фруктов и овощей (их суточная норма составляет 400 грамм), бобовых, продуктов из цельного зерна. 

Лекарство, которое поможет организму победить раковые клетки, сегодня просто необходимо. Как сообщала Правда.Ру, онкология, по мнению учёных, лидирует по количеству летальных исходов в 12 странах Европы, хотя в мировых масштабах, по версии European Heart Journal, в "рейтинге" смертности по-прежнему главенствуют сердечно-сосудистые заболевания.

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Темы рак онкология
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