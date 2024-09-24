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Учёные выявили, чем опасны полёты в космос для здоровья

PNAS: нахождение в невесомости вдвое ослабляет сердечную мышцу
1:57
Здоровье

Учёные из Медицинского центра Джонса Хопкинса в США обнаружили, что условия низкой гравитации нарушают нормальный ритм сердечных сокращений и ослабляют сердечную ткань. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

PNAS: нахождение в невесомости вдвое ослабляет сердечную мышцу
Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Учёные отметили, что у членов экипажа Международной космической станции (МКС) со временем сердце начинает сокращаться примерно в два раза слабее, чем у людей на Земле.

Исследователи провели эксперименты с использованием человеческих индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, которые были преобразованы в кардиомиоциты (клетки сердечной мышцы) и помещены в биоинженерный тканевый чип. Один чип был отправлен на МКС, а другой остался в лаборатории на Земле.

После завершения эксперимента космический образец вернули на Землю для анализа. Результаты показали, что кардиомиоциты в космосе начали сокращаться нерегулярно, проявляя признаки аритмии, которая может привести к отказу сердца. Интервалы между сокращениями на МКС увеличились почти в пять раз по сравнению с земным образцом.

Кроме того, учёные обнаружили, что в тканях, отправленных в космос, саркомеры (белковые пучки в мышечных клетках, отвечающие за сокращение) стали короче и более беспорядочными, что является признаком заболеваний сердца у человека.

Также было отмечено, что митохондрии, отвечающие за производство энергии в клетках, стали крупнее, круглее и потеряли характерные складки, которые помогают клеткам использовать и вырабатывать энергию.

Исследователи полагают, что разработка лекарств для нормализации работы сердца в космосе может также помочь людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний на Земле.

Уточнения

Серде́чная аритми́я (др.-греч. ἀρρυθμία — «несогласованность, нескладность», от др.-греч. ἄρρυθμος —  — «не» и ῥυθμός — «ритм») — патологическое состояние, приводящее к нарушению частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердечной мышцы — миокарда.

Митохо́ндрия (от греч. μίτος — нить и χόνδρος — зёрнышко, крупинка) — двумембранная сферическая или эллипсоидная органелла диаметром обычно около 1 микрометра. 

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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