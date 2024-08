Соль в рационе: как лишние граммы влияют на здоровье

Врачи рассказали о рисках избытка соли в питании

Избыток соли в рационе может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, особенно для тех, кто уже подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям. Доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев отметил, что соль, хоть и улучшает вкус пищи, не нужна организму.

Фото: commons.wikimedia. org by Tomasz Sienicki, CC BY 3.0

Её избыток нарушает водно-солевой баланс, задерживает жидкость и повышает давление. Если это происходит регулярно, давление стабильно растет, что приводит к развитию гипертонии.

Ситуация усугубляется при сочетании солёных продуктов со спиртным. Врачи подчеркивают, что избыток соли может проявляться в виде отеков и повышенного давления. Тем, кто склонен к этим симптомам, рекомендуется сократить потребление соли до 3 граммов в сутки.

