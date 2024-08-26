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Соль в рационе: как лишние граммы влияют на здоровье

Врачи рассказали о рисках избытка соли в питании
0:51
Здоровье

Избыток соли в рационе может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, особенно для тех, кто уже подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям. Доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев отметил, что соль, хоть и улучшает вкус пищи, не нужна организму.

Врачи рассказали о рисках избытка соли в питании
Фото: commons.wikimedia. org by Tomasz Sienicki, CC BY 3.0

Её избыток нарушает водно-солевой баланс, задерживает жидкость и повышает давление. Если это происходит регулярно, давление стабильно растет, что приводит к развитию гипертонии.

Ситуация усугубляется при сочетании солёных продуктов со спиртным. Врачи подчеркивают, что избыток соли может проявляться в виде отеков и повышенного давления. Тем, кто склонен к этим симптомам, рекомендуется сократить потребление соли до 3 граммов в сутки.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы. == Литература == Заозерская Е. И. Соляные промыслы на Руси XIV—XV вв. // История СССР. 1970. № 6. С. 95—109. Курлански М. Всеобщая история соли = Salt: A World History / Марк Курлански / Переводчики: Н. Жукова, М. Суханова. — М.: КоЛибри, 2007. — 520 с. — (Вещи в себе). — 5000 экз. — ISBN 5-98720-025-3. Богданова А. В. Соляной промысел Соловецкого монастыря накануне секуляризации 1764 г // Вестник ПСТГУ. Сер. 2: История. История Русской Православной Церкви. — 2014. — Вып. 1 (56). — С. 31-49.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. == Литература == Ратушный А. С. Диетическое питание // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 120—133. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9. Наоми Фульф. Миф о красоте. Стереотипы против женщин = Wolf Naomi. The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — ISBN 978-5-00139-024-4..

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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